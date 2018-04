A sombria viagem de Roosevelt

Em 1913, quando lamentava a tentativa frustrada de se eleger presidente dos Estados Unidos para um terceiro mandato seguido, Theodore Roosevelt resolveu afogar as mágoas políticas da forma que ele julgava a melhor possível: aventurar-se em algum ponto inóspito do mundo, onde toda sua capacidade humana de sobrevivência seria testada. Com a experiência de quem já participara de safáris na África e de excursões pelo interior selvagem da América do Norte, Roosevelt escolheu os territórios inexplorados do Brasil, com especial atenção pela Amazônia. ''''Por mais que fosse calejado com grandes aventuras, ele não podia prever que correria risco de vida nessa expedição'''', comentou Candice Millard, jornalista e pesquisadora americana que, fascinada pela empreitada, pesquisou durante quatro anos para escrever o livro O Rio da Dúvida (416 páginas, R$ 53), que a Companhia das Letras acaba de lançar. Afinal, Roosevelt escolheu justamente o trajeto mais perigoso, que era descer, a partir de sua cabeceira, em Mato Grosso, um rio cuja descoberta fora obra do então coronel Cândido Rondon, que não tivera até aquele momento chance de explorar. Daí o nome Rio da Dúvida que, após a expedição, passou a se chamar Rio Roosevelt, como ainda hoje é conhecido. Candice foi redatora e editora da revista National Geographic, uma das mais prestigiosas publicações sobre a relação do homem com o meio ambiente. Tal experiência ajudou-a a elaborar um rigoroso processo de pesquisa, que envolveu consultas de obras da Biblioteca do Congresso, em Washington, especialmente as escritas pelos participantes da expedição. Ela também veio ao Brasil, onde não apenas percorreu alguns trechos do Rio Roosevelt como, no Rio, visitou o Museu do Índio e o Museu da República. Um dos presidentes mais populares da história de seu país, Theodore Roosevelt (1858- 1919) era um homem obstinado e famoso por sua disposição inigualável em realizar seus planos: quando atingido por tristezas ou reveses cuja superação estava além de suas forças, ele buscava instintivamente provações ainda maiores, perdendo-se no autoflagelo e no perigo. ''''Foram experiências que acabaram por moldar sua personalidade e animar suas mais impressionantes realizações'''', escreve Candice. Surpreso com a derrota presidencial (ele abandonara o Partido Republicano e concorrera por uma terceira via, o Progressista), Roosevelt recolheu-se em sua casa até que, em fevereiro de 1913, recebeu uma carta do Museo Social de Buenos Aires, que o convidava para uma conferência. O aceno estimulou o espírito aventureiro do político que não apenas aceitou o convite (com isso, ele poderia também visitar o filho Kermit, que vivia no Brasil) como realizaria o sonho de explorar as densas matas da Amazônia, na época uma mancha indistinta e inexplorada no mapa da América do Sul. ''''Embora Roosevelt e Rondon fossem os personagens principais da aventura, Kermit terminou com o destino mais trágico'''', anuncia Candice.