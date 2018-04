A solução está na margem contrária Data estelar: Mercúrio finaliza a retrogradação; a Lua atinge a fase quarto crescente no signo de Virgem. Enquanto isso, aqui na Terra o colapso financeiro mundial poderia ser facilmente revertido se nossa humanidade incorporasse imediatamente tudo o que ainda é tratado como alternativo. Há combustíveis mais eficientes e menos poluentes, há tratamentos para doenças psíquicas que são baratos e não provocam efeitos colaterais, há sistemas pedagógicos muito mais eficientes e que respeitam as crianças, há formas de organizar o trabalho das empresas sem obrigar os empregados e se tornarem autô-matos, há programas de televisão e formas de divertimento que não atentam contra o intelecto humano. Porém, tudo isso e muito mais anda na margem contrária dos grandes conglomerados mundiais, que têm em suas mãos o poder indireto de legislar. ÁRIES 21-3 a 20-4 Conte com que haverá maior fluência de recursos, mas não saia por aí festejando o que ainda não foi concluído. Aposte em seu futuro, mas não na sorte, porque esta é caprichosa demais para se confiar nela. Confie mais em seu taco. TOURO 21-4 a 20-5 A partir de agora as dúvidas deixarão de ter tanto valor quanto tiveram até aqui. Esse tempo foi superado e agora você poderá colocar em marcha suas resoluções, inclusive porque algumas delas terão sido reconsideradas e transformadas em outras. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A partir de agora não haverá mais demoras nem firulas que sirvam só para tumultuar. A partir de agora tudo adquirirá o ritmo direito da realização e só sobreviverão as pessoas que estiverem dispostas a agir mais e conversar menos. CÂNCER 21-6 a 21-7 Depois de várias mudanças de rumo e de opiniões desencontradas, parece que agora a coisa vai sair do lugar em que se encontrava estagnada. Porém, tudo dependerá da boa vontade das pessoas com que você tratar agora. LEÃO 22-7 a 22-8 Os planos de outrora se desintegraram, que vivam os planos novos! Nada de lamentar-se sobre o leite derramado, porque tudo aconteceu em nome de estruturar seu caminho de uma forma mais inteligente e eficiente. VIRGEM 23-8 a 22-9 Antigas ideias são desenterradas e ressuscitam com vigor renovado. Você poderá realizá-las sem importar-se com o tempo que levar para isso, pois o melhor de tudo acontecerá no próprio caminho e não quando chegar lá. LIBRA 23-9 a 22-10 Em vez de continuar se confrontando com o que for difícil de resolver, focalize sua atenção em tudo aquilo que for agradável e fácil de estabelecer. Com o tempo, as dificuldades se cansarão e se resolverão por si mesmas. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Até aqui foi um pouco mais difícil estabelecer acordos e, principalmente, sustentar na prática tudo que era conversado. Parece que a partir de agora a coisa fluirá melhor, sem ninguém voltando atrás na palavra empenhada. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Algumas tarefas precisarão ser revistas e organizadas melhor. Isso é algo que configura a oportunidade de montar estratégias melhores para sua alma conquistar o que pretende. Fazer bem será melhor do que fazer rápido. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Assuntos que pareciam ter sido deixados de lado, porque falharam, recuperam o vigor original e dão sinais de que podem ser colocados em marcha com uma margem bastante boa de sucesso. Vai aproveitar, ou vai ficar na dúvida? AQUÁRIO 21-1 a 19-2 É propício dar fim ao excesso de negociação, pois daqui para frente de nada adiantará continuar pechinchando. A partir de agora será melhor assumir uma posição e agir de acordo com ela, a despeito de provocar contrariedades. PEIXES 20-2 a 20-3 Tudo segue uma linha tortuosa, de difícil previsibilidade. Porém, assim são as coisas e você poderia aproveitá-las desse jeito, sem tentar mudá-las. Se quiser mudar algo, mude apenas sua maneira de enxergar a realidade.