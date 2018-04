A Serena Dança da Sabedoria Seis solos de dança simultâneos tomam conta amanhã do Teatro Mars na abertura da mostra de dança Sem Alaúdes Nem Trombetas, iniciativa de Sônia Mota e Lilian Breda, Bailarinos experientes do Brasil, Alemanha e Japão participam do ciclo que privilegia a sabedoria do corpo sobre o vigor físico. O título faz referência aos tempos e silêncios característicos de quem dança na maturidade. Serviço: Teatro Mars (400 lug.). Rua João Passalacqua, 80, tel. 3170-7221. 6.ª a dom., 21 h. R$ 2. Programação: www.spdance.com.br