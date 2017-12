A santa ignorância se foi Data estelar: Sol e Saturno em quadratura; a Lua continua minguando no signo de Câncer. Enquanto isso, aqui na nave Terra este é o tempo em que nossa humanidade perde a inocência com que praticava erros e absurdos, pois o que era antes protegido pela santa ignorância adquire agora o conhecimento de causa que serve para todos, juntos, tomarmos a sagrada decisão de ir além das regras que consensualmente chamamos de cultura. A cultura deve adaptar-se ao espírito humano, e não o contrário, pois quando isso acontece, e as pessoas se esforçam para se adequarem às regras cujo espírito as fere, esse é o claro sintoma de decadência de uma cultura. E é isso o que acontece exatamente agora, enquanto você lê estas linhas, você se desgasta tentando adaptar-se ao que seu coração não acredita, quando, ao mesmo tempo, você reconhece haver assuntos mais importantes para se deter. Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 Você não deve ter dúvida nenhuma de que a paralisia atual será superada, pois mesmo esta se deve a um tipo de discordância provocada pela criação de um rumo maior e melhor que sua alma empreenderá a qualquer momento. TOURO 21-4 a 20-5 No fim, e se as pessoas tiverem um mínimo de bom senso, todas as partes envolvidas terão de reconhecer que, no fundo, falavam da mesma coisa usando argumentos diferentes. Por isso, mais vale reconhecer a semelhança do que a diferença. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Neste momento, você precisa de mais tempo do que normalmente para refletir sobre tudo que está envolvido, atingindo assim decisões eficientes. Por isso, recuse todo tipo de pressão, tome todo o tempo que for necessário. CÂNCER 21-6 a 21-7 A semente de uma árvore grandiosa nunca parece algo estonteante ou glorioso, porém, esta guarda em si, potencialmente, tudo que virá, depois, a maravilhar você. Preste atenção aos pequenos acontecimentos, pois estes são sementes. LEÃO 22-7 a 22-8 Empreender é sagrado, limitar-se à escassez de recursos é uma mesquinharia terrível. Essa discordância é o tema atual de seu destino, e a maneira com que você lidar com esta definirá grande parte de seu futuro. Por isso, boa vontade! VIRGEM 23-8 a 22-9 Há um tempo apropriado para se aventurar, e há outro tempo que é propício a permanecer dentro dos limites da segurança e da proteção. Neste momento, sua alma precisa de mais proteção e de menos aventura, mas isto não durará para sempre. LIBRA 23-9 a 22-10 Aquela transparência absoluta que resulta em sinceridade nas palavras e atos parece longe de tornar-se possível nos relacionamentos, porém, este não seria um argumento que pudesse ser utilizado para desistir dessas virtudes. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 O dinheiro é uma potencialidade, nunca um fim em si mesmo. Quando este deixa de ser potencialidade e se transforma em objetivo, sua alma se coloca à serviço dele, perdendo o rumo de realizações maiores e melhores que poderia empreender. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 É de fundamental importância iniciar os empreendimentos, e é nesta parte que sua alma se regozija, tem talento suficiente para isso. Porém, há necessidade de se preservar as coisas no curso que foi iniciado também. Para isto você precisa de ajuda. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Faça amizade com a solidão, pois mesmo que esta evoque a tristeza da falta de carinho e por aí vai a lista de saudades, no momento atual sua alma lida com informações que ainda não estão maduras o suficiente para serem compartilhadas. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Sendo impossível livrar-se das obrigações, nem fingir que certas responsabilidades poderiam ser proteladas, o melhor a fazer será munir-se de boa vontade e assumir o que é de sua competência com a maior leveza e alegria possíveis. PEIXES 20-2 a 20-3 Trabalhe com a certeza de ser inevitável o progresso, e em nome dessa certeza afastar com firmeza todas as dúvidas, dilemas e preocupações. O tempo não é inimigo, mas aliado do amadurecimento. Confie em seu taco.