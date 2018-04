A sanfona do Nordeste e o violão do Sul O encontro, a prA sanfona do Nordeste e o violão do Sulincípio, parecia improvável, mas o sanfoneiro pernambucano Dominguinhos e o violonista gaúcho Yamandu Costa mostraram, enfim, que têm afinidades no CD instrumental Yamandu + Dominguinhos. Os shows de lançamento em São Paulo serão hoje (às 21h), amanhã e domingo (às 20h30), no Auditório Ibirapuera (portão 2 do parque homônimo). Além de temas próprios e inéditos, a dupla revisita clássicos brasileiros como João e Maria (Sivuca/Chico Buarque), Wave (Tom Jobim) e Asa Branca (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira). Ingressos: R$ 30 e R$ 15.