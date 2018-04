A roda inexorável da Vida DATA ESTELAR Vênus e Saturno em quadratura; Lua atinge a fase Nova no signo de Câncer. Enquanto isso, aqui na Terra, nossa humanidade se ilude com o convencimento de que o teor de seus pensamentos ficaria oculto e que, por isso, poderia mentir à vontade. Contudo, é o teor dos pensamentos o que determina a qualidade do caminho humano. Ninguém está livre do fruto de seus pensamentos, o Universo fornece o urdume cósmico no qual nossa humanidade, uma espécie criativa, tece a trama que lhe apetecer através dos pensamentos que pensar. Normalmente, a mentira é a saída para quem quer ganhar tempo e continuar no domínio de uma situação qualquer. Porém, o que importa o tempo ao Universo, que é feito de eternidade? A roda inexorável da Vida proporcionará, sempre, as experiências condizentes com a qualidade dos pensamentos. Áries >>21-03 a 20-04 Compreenda e afirme as suas maiores e mais elevadas aspirações, porque só essas fazem a vida valer a pena, outorgando sentido e real significado a todas as suas iniciativas. O resto do tempo é banalidade e pura perda de energia. Touro >>21-04 a 20-05 Siga o caminho delineado pelas sensações, mas para que elas conduzam a um bom objetivo, será necessário discernir entre realidade e ilusão, o que nunca será fácil, mas vale a pena tentar. Afinal, você não quer se perder, quer? Gêmeos >>21-05 a 20-06 Pode-se fazer piada de tudo, a vida é complexa o suficiente para permitir essa folga. Porém, há assuntos que não comportam a indiscrição, porque qualquer desprezo em relação aos mesmos significaria um retrocesso brutal. Câncer >>21-06 a 21-07 Você não deve acreditar que a natureza de seu signo prefere apegar-se ao passado, porque isso não é verdade. Neste momento, em que o mundo está em processo de reorganização, você pode ajudar, com seus vislumbres do futuro. Leão>> 22-07 a 22-08 O passado condena todas as pessoas, ninguém é absolutamente puro para considerar-se livre de ajustes e compensações pelos erros cometidos. Contudo, quem não toma a iniciativa nesse sentido acaba vivendo eternamente no passado. Virgem >>23-08 a 22-09 Nada que provenha do medo pode ter um significado digno, inclusive porque geralmente o medo se mascara de agressividade para parecer seu oposto, que é a bravura. Porém, a verdadeira bravura não é brutal, mas sim firme. Libra >>23-09 a 22-10 A Vida segue a linha proposta pelos pensamentos. Por isso, gaste todo o tempo necessário para se tornar consciente dos pensamentos que você pensa, pois é apenas assim que você escreve as linhas inexoráveis do destino. Escorpião >>23-10 a 21-11 É inútil continuar falando a mesma coisa de sempre, tudo que precisava já foi dito e agora o assunto é arregaçar as mangas e colocar a teoria em prática. Você não precisa conversar mais nada, somente a ação é necessária. Sagitário>> 22-11 a 21-12 A maioria das pessoas transita por caminhos entrevados e pretendem que as outras também façam o mesmo. Contrapor-se a essa onda requer coragem e firmeza, não apenas de vez em quando, mas sempre, em eterno gerúndio. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Presumir-se com a alma preparada para a batalha do progresso é declarar derrota logo de entrada. Continue, isso sim, com a sua paciente preparação, aproveitando todos os detalhes da vida cotidiana para melhorar a cada dia mais. Aquário >>21-01 a 19-02 Os tumultos, inchaços e perturbações que atingem diversos assuntos de sua vida não devem ser considerados maus sinais. Pelo contrário, veja em tudo isso a força curativa que tenta prevenir acontecimentos mais graves. Peixes >>20-02 a 20-03 A natureza de seus pensamentos determina a qualidade de sua influência. A qualidade de sua influência determina o tipo de relacionamentos que você construirá. Assim é a trama complexa do destino. Só falta você dominá-la.