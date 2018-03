A revolução da alegria Data estelar: Vênus e Saturno em trígono; Lua é Vazia até as 15h49, horário de verão de Brasília, quando ingressa em Capricórnio. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade deve agarrar-se ferozmente à alegria que brota espontânea e límpida do centro de seu coração, porque essa é a única e eficiente forma de continuar progredindo e ajudando as futuras gerações a encontrar um lugar maior e melhor no qual existir. Tão importante é a alegria para o advento de uma civilização melhor e feliz que as instituições mundiais se ocupam sistematicamente na tentativa de obliterá-la, jogando com meias-verdades, com mentiras e um fluxo ininterrupto de notícias desgraçadas, de modo que cada pessoa se desanime o suficiente ao ponto de se convencer de nada poder fazer, de tudo ser inútil. Recuperar a alegria é a forma mais subversiva de se promulgar a revolução. ÁRIES 21-3 a 20-4 Mesmo com pessoas contrariando sistematicamente seus passos e atitudes, tudo acaba dando muito mais certo do que o esperado. Há motivos de alegria e de celebração! O que talvez haja é pouca gente para compartilhar dita alegria. TOURO 21-4 a 20-5 Lutar é uma atitude honesta e sábia. Porém, amar a luta a ponto de perder de vista seu real objetivo não é uma atitude honesta nem tampouco sábia, é uma tolice mesmo. Há de se tomar cuidado com isso no meio das lutas mais ferozes. GÊMEOS 21-5 a 20-6 No meio dos tumultos e perigos acontecem oportunidades de prazer e satisfação. Assim é a vida! Tudo misturado, tudo desencontrado, mas sempre oferecendo a oportunidade de a alma compreender que viver vale mesmo a pena. CÂNCER 21-6 a 21-7 Há pessoas que sua alma deseja ajudar e se tornar útil a elas. Há outras que, mesmo precisando de ajuda, sua alma se fecha perante elas. O que será que causa essa diferença? Afinal, os seres humanos são ou não são todos iguais? LEÃO 22-7 a 22-8 Submeter-se às circunstâncias não é o mesmo que abrir mão da satisfação dos desejos. Você pode protelar a satisfação do que for mais desejável e, enquanto isso, fazer o que é necessário e de acordo com as circunstâncias. VIRGEM 23-8 a 22-9 Compartilhe a leveza e alegria que circulam cheias de graça pela sua alma. Essa será a melhor forma de anular definitivamente os conflitos e desavenças que andaram acontecendo e a respeito dos quais já ninguém lembra por que aconteciam. LIBRA 23-9 a 22-10 Prazeres singelos provocam a alegria que parecia perdida. Porém, a alegria é tão virtuosa que quando ressurge parece nunca ter ido embora. A necessidade de compartilhar a alegria é o início de futuros e bons relacionamentos. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Pense na sua presença entre o céu e a Terra como um ponto de pequena luminosidade. Quando conseguir estabilizar essa, imagem comece a aumentar a luz, irradiando alegria e benefícios a todas as pessoas próximas. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 As recompensas sempre aparecem, ou você duvidava? Mesmo que sua alma se atreva a duvidar dos mistérios com que o destino se manifesta, as coisas continuam correndo da melhor forma possível, e há provas concretas a esse respeito. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A melhor vingança é você tornar-se indiferente às ofensas recebidas e, seguindo seu caminho, viver o melhor possível. Viver bem é a melhor vingança! Trabalhe com essa certeza e, assim, vai livrar-se de todos os seus adversários. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Talvez seja necessário ocultar sua alegria, o que é um paradoxo, porque a alegria sempre tende a se manifestar para a maior quantidade possível de pessoas. Porém, há alegrias que parecem insultos aos olhos de outrem. PEIXES 20-2 a 20-3 O tamanho da ambição deve valer mais, agora, pela quantidade e qualidade dos vínculos que sua realização traga consigo. De que adianta conquistar grandes realizações sem ter ninguém com quem compartilhá-las? Pense nisso.