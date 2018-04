A resposta premiada DE QUAL FILME BRASILEIRO, EXIBIDO NOS CINEMAS EM 2007, VOCÊ MAIS GOSTOU - E POR QUÊ? Gostei de O Baixio das Bestas, dirigido por Cláudio Assis, que assisti há uns meses. Mas não foi amor à primeira vista, não. O filme me impressionou, e eu não conseguia explicar para mim mesma os motivos. Procurava imperfeições, e recitava interiormente que o ritmo era lento demais, o final meio morto, a violência passava da conta. Aí lembrava da beleza das fotografias, e do olhar doído da protagonista. A verdade é que o filme não saía da minha memória e me doía como um murro no estômago. Talvez eu estivesse mais sensível naquela noite de cinema, por isso ele teria grudado em mim daquela forma. Talvez. Ou seria porque Ourinhos, minha cidade, vive cercada por aquelas queimadas de cana, e o cenário do filme me pareceu incomodamente familiar? Imaginava aquela menina nua exposta aos olhares dos homens nas estradas de terra que levam às usinas da minha região. Ou a rotina sem sonhos nem escola das tantas mocinhas que crescem pelos canaviais deste Brasil afora, em regiões tão separadas pela geografia, mas unidas pela fuligem e facões. Se provocar inquietações é uma das qualidades de um bom filme, O Baixio das Bestas mostrou a que veio.