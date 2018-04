A represália A Cleide chegou da rua furiosa. Atirou as compras do super em cima da mesa da cozinha e declarou: - O seu Hermínio passou a mão na minha bunda! O Oscar tinha recém se sentado para ver o Jornal Nacional. Disse: - O quê? - O seu Hermínio passou a mão na minha bunda. - Quando? Onde? - Agora mesmo. No elevador. - O seu Hermínio?! Do 602? Eu não acredito. - Ah, não acredita? Pois eu também não acreditei. Mas aconteceu. - Você tem certeza? Não foi um esbarrão, um... - Nada. Passou a mão. Eu carregada de compras, sem poder me defender, e ele zupt. E agora? Pois é. E agora? O que fazer? Era preciso tomar uma atitude. Mas qual? O seu Hermínio do 602 era um bom vizinho. Todos os vizinhos eram bons. O prédio vivia em paz. Fora um pequeno incidente na garagem, uma porta de carro amassada e nunca explicada, e as desconfianças despertadas, e a festinha que um dia passara da conta dos gays da cobertura, nada nunca ameaçara a paz do prédio. Todos se respeitavam. E agora aquilo. - Você não vai tomar uma atitude, Oscar? - Vou. Claro. Mas espera um pouquinho. - Como, espera um pouquinho? - Espera um pouquinho, Cleide! Você quer que eu bata na porta do 602 e peça satisfações ao seu Hermínio? Boa noite, e que história é essa de passar a mão na bunda da mulher dos outros? Espera um pouquinho. - Esperar o que, Oscar? - Vamos com calma. O seu Hermínio era mais velho do que o Oscar. Era o inquilino mais antigo do prédio. Aposentado, morava com a mulher e um gato. Não era de falar muito, mas era cortês. Segurava a porta do elevador para os outros. Respondia a comentários sobre o tempo ou o futebol com um "Pois é" meio aéreo. Nas reuniões de condomínio, não dava palpites. O seu Hermínio era a personificação da paz num prédio em que ninguém se metia na vida de ninguém. E a Cleide queria que o Oscar soqueasse o seu Hermínio? Ameaçasse contar para a sua mulher, a dona Lurdes? Agisse como um marido ultrajado? - Você é um marido ultrajado, Oscar. - Não. Espera um pouquinho. A Cleide precisava compreender que havia outras coisas em jogo, além da sua bunda. Um contexto maior. A questão diplomática. Uma desavença entre eles e o seu Hermínio fatalmente se espalharia e afetaria a harmonia no prédio. A vizinhança nunca mais seria a mesma. E outra coisa que a Cleide precisava entender: aquele negócio de marido ultrajado era meio antigo. Estavam no século 21. Outra moral. Outras prioridades. - Quer dizer que passam a mão na bunda da sua mulher e fica por isso mesmo? Você não faz nada? - Espera um pouquinho. Vamos raciocinar friamente. Decidiram-se por uma represália branda. Na primeira oportunidade que tivesse, Oscar passaria a mão na bunda da dona Lurdes. O seu Hermínio entenderia o significado do gesto. Ficariam quites. Zero a zero, e não se falava mais no assunto. A paz do prédio seria mantida. E dali a dias aconteceu do Oscar e da dona Lurdes subirem juntos no elevador. E o Oscar zupt na bunda da dona Lurdes. Que se virou para ele com um sorriso e disse: - O Hermínio sai para jogar bridge todas as quintas, às oito. Iiiiih, pensou o Oscar. A Cleide me mete em cada uma...