A religião do destemor Data estelar: Mercúrio e Saturno em oposição; a Lua míngua no signo de Escorpião. Enquanto isso, aqui na Terra, se nossa humanidade não tivesse decidido há muito tempo inventar uma civilização artificialmente excluída do Universo, momento esse eternizado no mito da Torre de Babel, tampouco precisaria de religião, porque não haveria com o que religar-se. Contudo, como resultado de sua egoísta decisão de excluir-se dos eventos cósmicos, nossa humanidade inventou duas coisas simultaneamente, a religião e o medo, que se alimentam mutuamente. Se não houvesse medo, não haveria religião; se não houvesse religião, não haveria medo. Por isso, a religião que deveria imediatamente, e em nome da evolução, substituir todas as atuais é a que ensinasse nossa humanidade a arte do destemor, da alegria aplicada ao dia a dia. ÁRIES 21-3 a 20-4 Aja desinteressadamente, sem apego ao fruto da ação. Experimente esse tipo de atitude durante todo este dia e em relação a tudo e a todos. Observe as consequências dessa atitude e, principalmente, sua sensação. TOURO 21-4 a 20-5 Supere quanto antes a tensão que resulta de sentir que seus desejos e suas aspirações particulares precisam ser deixados de lado, em virtude de se preservarem os bons relacionamentos sociais. Esse sacrifício é fundamental. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Ainda que haja fatores que não se possam mudar do dia para a noite, e que esses tumultuem seus planos, o importante da atualidade é que você continue firme e forte nas suas estratégias. Assim, até os inconvenientes serão úteis. CÂNCER 21-6 a 21-7 Há um tempo certo para abraçar e outro em que a separação se torna necessária. O importante é agir com o maior desapego e desinteresse possível, acompanhando o fluxo dos ciclos de tempo em que acontece a evolução humana. LEÃO 22-7 a 22-8 Você não deve temer a solidão nesta parte do caminho, pois é através dela que sua alma conseguirá compreender até onde deve fazer prevalecer seus desejos em particular e quando precisa começar a fazer concessões também. VIRGEM 23-8 a 22-9 Os milagres acontecem, mas sugiro que você não dependa deles, especialmente nos momentos em que souber exatamente o que precisa ser feito para desatar os nós. Milagres são bênçãos inesperadas, não se pode esperar por eles. LIBRA 23-9 a 22-10 Os problemas são mais profundos do que parecem, mas isso não deve tornar-se objeto de terror para sua alma. Todo problema é profundo na mesma medida em que o ser humano deve enfrentá-lo no âmbito de sua própria subjetividade. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Da mesma forma com que você espera que as outras pessoas confiem cegamente em você, muitas delas esperam o mesmo de sua parte, que deposite confiança nelas. Isso é difícil, mas necessário, porque a desconfiança atrapalha tudo. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Abra os braços de sua alma ao que der e vier, tendo certeza de que virá um monte de coisa misturada, mas que dará para administrar tudo com sabedoria, desde que se mantenha essa postura de abertura e receptividade. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A grandeza do céu há de encontrar uma forma de expressar-se através de você, aqui na Terra. Esse é o verdadeiro destino de nossa humanidade e é para isso mesmo que existe a Astrologia, para coordenar esse auspicioso evento. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Os relacionamentos não se sustentam nem desintegram por uma só razão. As pessoas são complexas o suficiente para se relacionarem entre si através dessa complexidade. Por isso, não busque respostas simples para os relacionamentos. PEIXES 20-2 a 20-3 Evitar todos os riscos seria perder de vista a necessária aventura que conduziria seus passos até as conquistas almejadas. Que tipo de vida um ser humano viveria em nome de sempre existir em segurança? Uma vida tediosa!