A reinvenção avança, apesar de tudo

Enquanto isso, aqui na Terra é sob enorme pressão e com grande dificuldade que avança a reinvenção da civilização, mas não poderia ser diferente, ou por acaso alguém se iludia com a imagem de um mundo decadente abrindo os braços a tudo que vem a destruí-lo? Essa ideia de destruição, apesar de verdadeira, porque há de se demolir a casa velha para construir uma nova e melhor, é explorada pelas instituições atuais para disseminar o medo e provocar resistência ao avanço de tudo que vem a salvar nossa humanidade, conduzindo-a a um patamar mais sofisticado e livre de experiência. Intimamente, todos somos pressionados a nos purificar dos padrões repetidos como tradições, que foram bons outrora, mas que se tornaram contraproducentes. ÁRIES 21-3 a 20-4 As pessoas prometem mundos e fundos, mas poucas delas comparecem, demonstrando na prática que elas são maiores do que a propaganda que fizeram delas mesmas. Pessoas assim são raras, mas existem, afortunadamente. TOURO 21-4 a 20-5 A segurança é um ótimo sentimento, mas nem sempre dá os melhores conselhos, porque serve para a alma se acomodar demais numa situação, dando por sabido que a domina. Seria melhor preservar o estado de atenção e vigilância. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Tudo precisa ser renovado, até a própria mente. Para isso, torna-se necessário abandonar ideias que, apesar de causarem entusiasmo, nunca se provaram boas de realizar. Melhor aliviar a mente de peso excessivo e de preocupações. CÂNCER 21-6 a 21-7 Todo dia as pessoas estendem em seu caminho a tentação de praticar qualquer tipo de incorreção. Você deve pensar que a incorreção, por menor que seja, sempre trará resultados problemáticos em algum momento do futuro. LEÃO 22-7 a 22-8 Fugir dos problemas pareceria uma atitude sensata, mas até quando algo assim poderia ser feito? A consequência de seus atos gruda na alma e a ela se integra como as rodas a um carro. Nada de fugir, enfrentar é a solução. VIRGEM 23-8 a 22-9 Alegria! Um mundo velho de proporções consideráveis está terminando, dando lugar a um panorama mais livre e espontâneo. O processo pode ser incômodo e doloroso, mas logo sua alma perceberá quão positivo é tudo isso. LIBRA 23-9 a 22-10 As circunstâncias temíveis vão e vêm e, por isso, você não precisa lhes dar atenção. É melhor combater os temores interiores, de modo que no futuro nada nem ninguém consiga ferir nunca mais seus sentimentos. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Dê o seu melhor, mas de forma desapegada, importando-se menos com o fruto da ação e mais com o seu desempenho. Cada passo é importante, cada passo há de ser enfrentado prestando atenção a todos os mínimos detalhes. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Você não vai precisar ir até o fim para reconhecer o resultado de suas palavras. Você tem a intuição para informar antecipadamente o resultado do que estiver sendo conversado, de forma aparentemente inofensiva. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Abandone o excesso de controle, permita que a realidade surpreenda você. Acontecem situações que não se ajustam aos planos originais, mas que poderiam ser aproveitadas para fazer mudanças de planos e reorientações. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A vida é mistério, mas nossa humanidade prefere fazer de conta que está no comando de tudo, que domina todas as situações. Assim vão as coisas, porque no fim esse mistério se manifesta através do descontrole e da perda de domínio. PEIXES 20-2 a 20-3 Sonhos e fantasias se misturam na alma, você fica com o ônus de distinguir uns dos outros. Geralmente, é pelos frutos que se reconhece essa diferença. Sonhos produzem evolução e felicidade, fantasias só redundam em decepção.