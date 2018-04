A redenção do Garganta Profunda

O responsável pela quebra do sigilo mais intrigante da história do jornalismo americano, a revelação da identidade de Mark Felt, o "Deep Throat", é filho de um agente do FBI radicado no Rio de Janeiro durante a 2ª Guerra. John C. O?Connor era encarregado de ficar de olho nos alemães que viviam no País, fazendo-se passar por importador de couro em 1942, enquanto espionava para o lendário J. Edgar Hoover, diretor do FBI. Mas durante a missão, ele se apaixonou por uma texana, secretária da embaixada americana no Rio. Como o agente era lotado em Washington, ele não poderia se casar enquanto estivesse em serviço, no exterior. Fez tudo para ser flagrado. Conseguiu ser delatado num telegrama para Hoover. Foi despachado de volta para Washington, casou-se com a noiva Elizabeth Browne e tornou-se advogado no Estado de Indiana. John O?Connor filho seguiu a carreira paterna e conseguiu um estágio no Departamento de Justiça com William Ruckelshaus, mais tarde uma das vítimas do lendário Massacre de Sábado à Noite, em 1973, quando Richard Nixon afastou, entre outros, o promotor especial que investigava Watergate. Começava, para John O?Connor, uma obsessão com o escândalo de Watergate. Numa manhã de domingo, ansioso por uma partida de tênis, O?Connor está disposto a adiar o lazer para nos contar a história. Telefono para sua casa em Marin County, perto de São Francisco. "O livro Todos os Homens do Presidente, de Bob Woodward e Carl Bernstein, saiu em 1974, três meses depois que fui nomeado para a equipe do promotor federal, em São Francisco", recorda John O?Connor." Fiquei fascinado com o personagem Deep Throat. Na minha rotina, eu lidava com agentes do FBI. Observei que a fonte de Woodward demonstrava conhecimento do típico processamento de informação pelo FBI." Quando o filme baseado no livro homônimo de Woodward e Bernstein saiu, em 1976, O?Connor contemplou o Deep Throat vivido por Hal Holbrooke e acabou zerando na figura de Mark Felt. E nada fez. "Eu estava começando uma família e me desliguei do assunto", diz ele. Mas numa noite de 2002, O?Connor e sua mulher serviam jantar para uma turma de amigos da filha universitária. Quando o anfitrião comentou que era filho de um ex-agente do FBI, um dos convidados, Nick Jones, disse: "Ah, então você deve ter ouvido falar do meu avô, Mark Felt, que foi alto funcionário do Bureau." O?Connor não se conteve: "Você está brincando? O seu avô é o Deep Throat! Você sabia?" O jovem Nick Jones não parecia perturbado e admitiu que alimentava a suspeita havia tempos. Começou, então, uma quadrilha delicada envolvendo Mark Felt, sua família, John O?Connor e Bob Woodward, já consagrado no Washington Post. Em 1969, o tenente da Marinha Woodward havia esbarrado num corredor da Casa Branca com o número 2 do FBI. Mark Felt logo se tornou seu mentor e, quando Woodward foi contratado como repórter de Cidade pelo Washington Post, Felt aceitou ser a fonte secreta que mudou a história americana e, de quebra, a do jornalismo. John O?Connor foi convidado para visitar Mark Felt, meses depois do jantar que reacendeu sua paixão pela história. Felt morava numa casa modesta com a filha Joan, mãe solteira e dedicada aos cuidados do pai viúvo. "Na minha primeira visita a Mark", lembra O?Connor, "ele quase confirmou que era Deep Throat." Indago sobre o estado mental de Felt, já que Bob Woodward, em seu próprio livro sobre Deep Throat, O Homem Secreto, lançado em julho de 2005, afirmou que Felt não se lembrava mais dos detalhes das conversas que tiveram na famosa garagem escura. O?Connor confirma que Mark Felt sofria lapsos, mas não apresentava demência associada ao mal de Alzheimer. Ele sabe que estou questionando a decisão, não só de publicar o livro que sai agora no Brasil, como também de revelar a identidade de Deep Throat três anos antes, no famoso artigo da Vanity Fair, "Eu Sou o Cara que Chamam de Deep Throat", assinado por O?Connor. O advogado foi acusado na imprensa americana de cumplicidade com a família para forçar um velho frágil e desmemoriado a confessar o papel que o tinha atormentado durante 30 anos - e a motivação seria financeira. A história de Felt e O?Connor, que resultou no livro A Vida do Garganta Profunda (Record, tradução de Bruno Casotti, 588 páginas, R$ 68; leia resenha abaixo), foi comprada pela produtora de Tom Hanks, O?Connor é consultor do roteiro assinado por Peter Landesman e o diretor deve ser Jay Roach. Mas a produção não tem data para começar e não se sabe se Tom Hanks vai assumir o papel de Mark Felt. John O?Connor me diz que a filha de Felt, Joan, foi decisiva na decisão de vir a público. Felt autorizava e desautorizava, temeroso de entrar para a história como um traidor. No período entre 2002 e 2005, O?Connor diz que Bob Woodward teve várias conversas com Joan e a tentou convencê-la a não ir adiante com o livro. "Mark só queria inicialmente fazer o livro com a colaboração de Woodward", lembra O?Connor, "e Woodward não queria negociar. Nós deixamos claro que ele teria a maior parte dos royalties. Mas Woodward alegava que Mark não era mais competente para livrá-lo do acordo que fizeram." "Ora", continua O?Connor, "ele já havia quebrado o acordo ao falar em Deep Throat. E admitiu isso mais tarde, no Homem Secreto." Segundo O?Connor, Woodward tentou despistar e sugerir para a família que Deep Throat era uma composição de várias fontes. A filha de Mark Felt decidiu convencer o pai a ir em frente com ajuda de John O?Connor, que diz não saber que Woodward já tinha seu livro pronto. Joan argumentou com o pai que "ele poderia ajudar a família", e Felt concordou. Mesmo admitindo que o contrato do livro e do filme ajudaram a família de classe média a pagar algumas contas, John O?Connor diz que a redenção de Mark Felt diante do público foi o grande resultado e que se sente orgulhoso de ter participado. "Logo depois da publicação do livro", lembra O?Connor, "Mark mudou. Seu espírito era outro. Ele recebia milhares de cartões, as pessoas batiam à sua porta para tirar fotos e dizer, você foi um herói." Mark Felt morreu em dezembro passado aos 95 anos. Um mês antes, Bob Woodward levou seu ex-parceiro Carl Bernstein para conhecê-lo, pela primeira vez. No funeral, Woodward e Bernstein se juntaram às eulogias. "Não temos ressentimentos", conclui John O?Connor.