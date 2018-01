A raiz dos problemas

Data estelar: Sol e Marte em quincunce, Vênus e Netuno em sextil; Lua próxima da fase quarto crescente no signo de Áries. Enquanto isso, aqui na nave Terra é muito importante que nossa humanidade encontre nos problemas a semente da glória futura. Nossa humanidade se encontra em franco processo de transferir o foco da consciência de um estado puramente pessoal para o de verdadeira comunhão com o grupo, com o todo de sua espécie e, durante a transição, isto é, agora, muitas dificuldades e sofrimento têm de ser suportadas. Os problemas surgem da nossa própria rebeldia, pois nos agarramos ao mundo conhecido em vez de continuar em frente no caminho de expansão da consciência. Os problemas também surgem, inclusive, daqueles que dizem que nos amam, pois no fundo eles e elas percebem que nos afastamos numa direção desconhecida. Este é um momento problemático, mas que será superado, com certeza. ÁRIES 21-3 a 20-4 Tendo em vista tudo que está envolvido a cada instante, a perspectiva de negociações pacíficas parece fora de cogitação. Porém, deixe a tensão acontecer por si mesma, não busque esta condição, nem tampouco a produza intencionalmente. TOURO 21-4 a 20-5 A coragem terá de falar mais alto do que o temor, e a vontade de empreender novos caminhos superará a necessidade de proteger o nível de vida já conquistado. Destino não é um lugar ao qual se chega, destino é um caminho a ser trilhado. CÂNCER 21-6 a 21-7 Seja por plena intenção ou por coincidência, o assunto é que as pessoas andam tocando em feridas muito íntimas suas, e esta não é uma situação agradável. Porém, melhor seria que você não reagisse, que deixasse passar tudo. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Sua alma anda propensa demais a exagerar emocionalmente tudo que acontece e, enquanto isso, há pessoas que lhe oferecem conforto e tentam fazer você ver que as coisas não são tão graves quanto parecem. Que tal lhes dar um pouco de ouvidos? LEÃO 22-7 a 22-8 É necessário pedir ajuda, porém é importante preparar-se para esta ser negada, pois as pessoas andam assim, negando o que poderiam oferecer. A questão central reside toda na dinâmica que levará as pessoas a, finalmente, cooperar entre si. VIRGEM 23-8 a 22-9 Sem dúvida, a mente funciona à velocidade da luz enquanto o corpo anda no ritmo do vapor, e não há, por enquanto, meio mais eficiente para lidar com essa contradição que o proposto pelo esforço paciente e perseverante. Não lhe parece? LIBRA 23-9 a 22-10 Sua vontade de mudar as coisas está clara, mas como as pessoas ao seu lado tentam arrancar essa atitude pela força, você resiste. Esperar que elas compreendam sua boa vontade não pareceria ser uma postura sensata no momento atual. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Pense bem: se você amasse tanto a tranqüilidade, a paz e o sossego, por que então enfiaria o dedo na ferida alheia, sabendo, inclusive, que isso se voltaria contra você? Pense bem: o que sua alma ama, a paz ou a guerra? SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O conflito entre o interesse de se associar a determinadas pessoas e a leveza ideal que só o desinteresse produziria atinge, nestes dias, o seu auge. Com certeza, neste momento nada se resolve, a não ser a visão clara do próprio conflito. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Observe melhor os acontecimentos, pois é provável que você esteja transitando pela via mais difícil só por puro hábito, pois enquanto isso o universo, com sua habitual graça, parece lhe estender uma série de facilidades. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 No momento atual, seria contraproducente você gastar recursos psíquicos tentando montar estratégias intrincadas para garantir o sucesso de seus empreendimentos. No momento, é propício deixar que o misterioso destino siga seu curso. PEIXES 20-2 a 20-3 A busca de conforto terá de ser substituída pela necessidade de progredir. Pense bem: por acaso a vida valeria a pena se esta fosse uma colônia de férias? Talvez a primeira resposta seria afirmativa, pois não consideraria o tédio que adviria nessa condição.