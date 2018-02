A química dos casais inesquecíveis do cinema Leading Couples Frank Miller Chronicle Books 232 págs., R$ 81 Ao falar de Fred Astaire, logo vem à mente o nome de Ginger Rogers. E Humphrey Bogart? Faz par com Lauren Bacall ou com Ingrid Bergman? Com as duas! Clark Gable é igual a Vivien Leigh. Esses atores entraram para o imaginário do cinema ao formar casais românticos, exemplos do poder arrebatador da paixão. Leading Couples: The Most Unforgettable Screen Romances of The Studio Era traz as características que tornaram esses casais inesquecíveis. Cada texto apresenta histórias biográficas sintéticas e oferece explicações para a química incrível que envolve esses pares - dentro e fora das telas. O material iconográfico inclui fotografias dos atores, cenas antológicas e cartazes raros.