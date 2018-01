A questão energética do Brasil em análise A Energia do Brasil Antonio Dias Leite Elsevier 664 págs., R$ 109 Na primeira edição, de 1997, vencedora de um prêmio Jabuti no ano seguinte, A Energia do Brasil apresentou uma visão panorâmica dos caminhos percorridos pela economia e política energética no Brasil durante o século 20. A história é contada a partir da "era da lenha", que durou até meados do século passado, sucedida por controvérsias nacionais, em meio às quais decisões governamentais precisavam ser tomadas com o intuito de desenvolver o setor. São disputas que passam pela questão do nacionalismo e pela intervenção direta do Estado. A publicação também serve de abrigo ao depoimento de Antonio Dias Leite, que trabalhou no Ministério de Minas e Energia por cinco anos.