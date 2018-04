A Programação da Tenda dos Autores HOJE 19 h - Conferência de Abertura, com Davi Arrigucci Jr. 21h30 - Show, com Adriana Calcanhotto (abertura de Romulo Fróes e banda) AMANHÃ 10 h - Novos traços, com Rafael Coutinho, Fábio Moon, Gabriel Bá e Rafael Grampá 11h45 - Separações, com Rodrigo Lacerda e Domingos de Oliveira 15 h - Verdades Inventadas, com Tatiana Salem Levy, Arnaldo Bloch e Sérgio Rodrigues 17 h - China no Divã, com Ma Jian e Xinran 19 h - Deus, um Delírio, com Richard Dawkins SEXTA 10 h - Evocação de um Poeta, com Heitor Ferraz, Eucanaã Ferraz e Angélica Freitas 11h45 - A Névoa da Guerra, com Atiq Rahimi e Bernardo Carvalho 15 h - Sentidos da Transgressão, com Edna O?Brien e Catherine Millet 17 h - O Eu Profundo e Outros Eus, com Mario Bellatin e Cristóvão Tezza 19 h - Sequências Brasileiras, com Chico Buarque e Milton Hatoum SÁBADO 10 h - O Dissonante Século 20, com Alex Ross 11h45 - Entre Quatro Paredes, com Sophie Calle e Grégoire Bouillier 15 h - Segredos de Família, com Anne Enright e James Salter 17 h - Fama e Anonimato, com Gay Talese em conversa com Mario Sergio Conti 19 h - Escrever é Preciso, com António Lobo Antunes DOMINGO 11h30 - As Sem-Razões do Amor, com Catherine Millet em conversa com Maria Rita Kehl 14h30 - O Futuro da América, com Simon Schama em conversa com Lilia Moritz Schwarcz 16h15 - Antologia Pessoal, com Edson Nery da Fonseca e Zuenir Ventura 18 h - Livro de Cabeceira, com autores da Flip lendo trechos de seus livros prediletos