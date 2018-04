A previdência dos informais São Paulo tem "um Uruguai inteiro" de autônomos não regularizados, calcula o secretário Guilherme Afif. São 3 milhões de pessoas - e é nelas que o Estado começa a mirar, para incluir como contribuintes. A partir de 1º de julho, quem é autônomo e ganha até R$ 3 mil poderá se regularizar pagando R$ 55 reais por ano. Afif menciona, como uma das vantagens da formalização de atividade, o acesso mais fácil ao crédito. E a burocracia? "Não, não haverá procedimentos burocráticos. E ainda haverá o benefício da nota fiscal paulista". Dos R$ 55 a serem pagos, só R$ 1 real vai para o Tesouro estadual. Os outros R$ 54 vão para o sistema de previdência social do Estado. O provocador Adivinhe quem vem para polemizar. Oliviero Toscani, que criou a famosa campanha da Benetton e já fez muitas provocações à Igreja, aceitou convite... da PUC de Brasília. Chega em junho para fazer fotos do campus e da cidade, para institucional sobre as diferenças entre pessoas. Justiça capilar Os conflitos agrários do País terão varas especializadas. O CNJ assinará convênio com a Ouvidoria Agrária, em níveis estadual e federal. Frente ampla FHC foi escolhido para patrono de formandos de administração da Faculdade Zumbi dos Palmares. A instituição tem 87% de alunos afrodescendentes autodeclarados. Noite de Dupas Uma aula de política internacional de Rubens Ricupero, memórias partilhadas de Celso Lafer, um texto especial José Serra - que não pôde ir - sobre seus primórdios políticos. Foi assim que velhos amigos de Gilberto Dupas lhe prestaram uma última homenagem, anteontem na Livaria Cultura. No lançamento de Uma Nação com Alma de Igreja, livro organizado por Carlos Eduardo Lins da Silva para a editora Paz e Terra. E cuja introdução, feita por Dupas, foi definida por Lins da Silva, ombudsman da Folha de S. Paulo, como "talvez o texto mais denso que ele publicou". As línguas da gripe O aeroporto Tom Jobim, no Rio, passou a informar em três línguas os passageiros que desembarcam sobre os sinais da febre suína. Até segunda-feira, os avisos eram apenas em português. O novo Hussein Em São Paulo, a francesa Yasmine Khoury - que prepara livro sobre os herdeiros de Saddam Hussein - revelou a amigos que a mulher e as filhas do ditador, que vivem na Jordânia, investem pesado na formação de um herdeiro para o clã. O escolhido, neto dele, estuda na Europa. Bem protegido e sem revelar a identidade. No ritmo do núncio Dom Lorenzo Baldisseri será a estrela de concerto no Teatro Municipal, dia 27 de maio, ao lado do maestro João Carlos Martins. Para quem não sabe: ele é o núncio apostólico no Brasil. E já gravou CD com peças de Bach, Villa Lobos e Chopin. Nas asas do rival David Neeleman, da Azul, foi visto anteontem embarcando para Nova York na classe executiva da...TAM.Devidamente "encrachazado"com o logo da sua empresa. Fome 100 Foi dado o alerta na Floresta Nacional de Lorena, interior de SP: muitos animais apreendidos pelo Ibama estão morrendo... de fome. Explicações de um funcionário: as rações são pedidas regularmente, "mas a urgência para mandá-las é a mesma do papel sulfite". Ali tentam sobreviver 700 bichinhos.