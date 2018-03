A presença dos ideais da Guerra Civil Espanhola Esta seleção de textos pretende dar conta, intelectual e até mesmo dramaticamente, da unidade e interdependência que existe entre as obras do escritor Otávio Paz. Procura desvendar a sua forte personalidade e a sua vigorosa presença a partir da Guerra Civil Espanhola. A revolução política que se desdobra em vanguarda artística, a lealdade a uma causa ligada a uma atitude crítica, a defesa de uma liberdade que não admite credos unânimes nem a invasão estatal, a busca da democracia, o diálogo com a esquerda, a comprovação de uma sorte de falhas morais na alma intelectual e, acima de tudo, a soberania da visão poética sobre qualquer outra são as estações que dão forma a essas páginas.