A preparação Enquanto isso, aqui na Terra, tarefas difíceis são designadas aos humanos capazes de empreendê-las e levá-las a bom término. É no seio das dificuldades cotidianas, nos problemas de dinheiro, nos relacionamentos difíceis e na absurda sensação de solidão que nossa humanidade precisará mostrar a verdadeira fibra de que é feita, para tornar-se merecedora das graças disponíveis. Toda uma nova perspectiva é desenhada para nossa humanidade entre o céu e a terra, mas para absorvê-la precisaremos purificar nossas mentes e corações, de modo que a intensa Vida que está prestes a fluir o faça de forma bela e graciosa, pois de outra forma nos destruiria. A preparação se dá, como afirmado, através dos problemas que enfrentamos diariamente. Áries >>21-03 a 20-04 A verdadeira liberdade acontece quando a alma se torna capaz de perdoar todas as ofensas recebidas. Sem isso, tudo parecerá livre, mas, no fundo, a alma continuará presa àquelas situações que não puderam ser resolvidas. Touro >>21-04 a 20-05 De desejo em desejo se escreve o destino. Porém, haverá sempre desejos nobres e dignos de realizar-se, enquanto outros, bem os outros melhor seria deixar cair no esquecimento, porque sua realização só complicaria tudo. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Suas potencialidades ainda não foram completamente descobertas, mas o serão, não tenha dúvida alguma a este respeito. É só uma questão de tempo, o mesmo tempo que serviria para alimentar a ansiedade também. Câncer >>21-06 a 21-07 O forte desejo de ver os seus planos deslancharem traz à tona a possibilidade de lançar mão de quaisquer recursos. No entanto, pense além da situação atual, mentalize os resultados concretos e a longo prazo de suas atitudes. Leão>> 22-07 a 22-08 Quando uma ilusão é desintegrada, a primeira de suas reações é justificar-se e fazer o possível para preservar as coisas como são e estão. Porém, a sua alma intui também a necessidade de seguir em frente, indo além desta ilusão. Virgem >>23-08 a 22-09 Que glória resulta de realizar desejos cujo resultado não pode ser compartilhado? Tudo que isolar você terá de ser renegado, antes de consumir vitalidade suficiente para tirar você de outros caminhos muito mais importantes. Libra >>23-09 a 22-10 Crescer e evoluir requer ir além da dor que resulta de você ver que assuntos e relacionamentos que foram bons em outras épocas deixaram de ter esse apelo, tornando-se decadentes. O que haveria de errado nisso? Absolutamente nada! Escorpião >>23-10 a 21-11 Sempre será bem-vinda uma palavra de incentivo, um elogio realmente sincero. Você sabe bem disso, mas neste momento sua alma não deve esperar por este tipo de palavras, mas oferecê-las às pessoas que fazem parte do cotidiano. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Queixar-se das dificuldades seria o mesmo que fingir que não se sabe a razão dessas acontecerem. Se você não tivesse ambições e desejos a realizar, nada de difícil aconteceria nunca, porque não haveria caminho algum para trilhar. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Quando as pessoas pensam no pior que poderia acontecer, sem sabê-lo e sem querê-lo, acabam facilitando o caminho para que seja exatamente isso que aconteça. Por isso, exorcize este tipo de pensamento de sua mente. Aquário >>21-01 a 19-02 Enquanto você continuar andando por entre o céu e a terra com a alma alinhada ao propósito maior, tudo será certo e seguro, pois você desfrutará até mesmo das adversidades que pareceriam contrariar tudo que você deseja realizar. Peixes >>20-02 a 20-03 Agir de acordo com um ideal trouxe você até o momento em que se faz necessário enfrentar as pessoas contrárias a este ideal. Este confronto não significa desgaste apenas, mas a oportunidade de você expor suas razões a elas.