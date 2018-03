Data estelar: Mercúrio em quadratura com Urano e trígono com Netuno; a Lua começa a crescer em Leão. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade prepara sua casa, pois uma visita importante está a caminho. Cada pessoa leva uma vida individual e, na maior parte, desvinculada do Universo, como se isso fosse natural. Porém, o Universo avança graciosamente, de modo que nós, os humanos, abandonemos a Torre de Babel em que nos confinamos. A visita iminente é esta glória, e a preparação que seria sábio cada um de nós fazer é a de limpar a mente e o coração de todas as agruras, ressentimentos, ódios e mágoas que cimentam a separatividade. Do mesmo jeito que cada um de nós anseia pelo momento de encontrar aquele belo par de olhos que nos enxergue com amor, nós temos de oferecer esse mesmo olhar ao mundo e aos nossos semelhantes. Esta é a preparação. ÁRIES 21-3 a 20-4 Cada passo precisa ser medido e organizado meticulosamen-te com toda a antecedência possível. Porém, você perceberá que esta seria a situação ideal, pois na prática, as coisas se atropelam e as decisões devem ser tomadas sem pensar. TOURO 21-4 a 20-5 O lado positivo das limitações com que você se depara atualmente é estas conduzirem seus passos à busca de associados que cooperem com seu projeto. O espírito de cooperação é o verdadeiro destino, mais do que o projeto em si mesmo. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A ordem se alterna com a desordem num ritmo frenético, desafiando sua alma a preservar o curso dos acontecimentos, como um timoneiro faria no meio de uma tormenta furiosa. Vale a pena exercitar-se na arte da despreocupação. CÂNCER 21-6 a 21-7 Vale mais a pena sua alma tentar mudar a si mesma do que empreender a ingrata tarefa de pretender mudar outra pessoa. As mudanças acontecem verdadeiramente por decisão, e nunca por imposição. Deu para entender? LEÃO 22-7 a 22-8 Muitas das crises atuais nem sequer são suas próprias, mas atingem você de muitas formas, o que faz com que a discussão a respeito de quem seria a responsabilidade se torne fútil. O melhor a fazer é resolvê-las quanto antes. VIRGEM 23-8 a 22-9 Os problemas só poderão resolver-se em conjunto e, por isso, o momento deve ser celebrado, assim como também há de celebrar-se o fato de você não ter força suficiente para fazer tudo por si só. Isso conduzirá ao equilíbrio. LIBRA 23-9 a 22-10 A mente continuará confusa por um bom tempo ainda, mas você tem a realidade cotidiana para organizar, de modo que esse exercício alivie o peso de não saber ao certo o que acontece. Essa atitude não é fuga, mas aproveitamento do que está disponível. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Tudo o que acontece atualmente deve conduzir sua alma para além das limitações, e não a retornar a elas. Por isso, tenha cuidado com suas próprias atitudes, pois em muitos casos é você quem promove o fortalecimento das limitações. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 É muito mais importante ter em mente a realização dos objetivos pretendidos, do que deter-se por tempo demais a elaborar os conflitos decorrentes de as pessoas terem diferentes estilos para realizá-los. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Cobre a ação, pois de outro modo tudo ficará na teoria, e o momento, que é oportuno à realização, acabaria passando em brancas nuvens, o que seria uma verdadeira pena. Por isso, não tenha pudor de cobrar ação e eficiência. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Muito trabalho e pouca diversão, é assim que a mente tenta se convencer de que devia abandonar essa vida dura, empreendendo qualquer loucura imediatamente, de modo que a alma sentisse o alívio desejado. Seria sábio agir assim? PEIXES 20-2 a 20-3 Você abriu o bico, você chamou a atenção sobre si, e a partir de agora melhor será que assuma a responsabilidade de continuar o que foi iniciado por algumas palavras apenas. Isso é, com certeza, um tumulto, mas que, ao mesmo tempo, vale a pena.