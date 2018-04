A prática do desrespeito no campo da batalha Os jornalistas americanos Chris Hedges - ganhador do prêmio Pulitzer - e Laila Al-Arian revelam como a devastadora ocupação do Iraque pelos EUA transformou a vida civil dos iraquianos numa realidade insuportável. Collateral Damage - America?s War Against Iraqi Civilians reúne mais de cem horas de entrevistas com soldados norte-americanos, que, em sua maioria, se opõem ao conflito. Da leitura das entrevistas fica claro como o desrespeito é algo corriqueiro na postura dos vencedores. Elas também mostram que essa atitude acaba por minar o moral da tropa. Para os autores da obra, o conflito bélico tem uma raiz venal, e terá como consequência danos severos à imagem dos EUA.