A Ponte, o último limite entre a vida e a morte

A ponte Golden Gate é um dos cartões-postais de São Francisco. É, também, detentora de um sinistro recorde, como o local onde mais pessoas se suicidam no mundo, no caso, saltando do vão livre para as águas, 69 metros abaixo. Um caminho praticamente sem volta, já que apenas 2% dos que saltam conseguem sobreviver a uma queda que dura de 4 a 7 segundos. É sobre esse tema um tanto indigesto que Eric Steel faz esse documentário, A Ponte, filme tão singelo, do ponto de vista de sua construção, quanto dilacerante, pelo tipo de imagens que mostra. Assista aos trailers dos filmes O Grande Chefe e A Ponte Os depoimentos são fortes, de pessoas da família ou amigos dos suicidas. Entre os mais pungentes, o de um casal cujo filho se jogou nas águas do Pacífico. Há sempre, nesses casos, boa dose de culpa dos que ficaram, e também a tentativa de compreender. O que é um suicídio? Ato terminal, derradeiro pedido de ajuda, agressão a si mesmo, ao mundo? Talvez tudo isso (e muita coisa mais) ao mesmo tempo. De qualquer forma, a perplexidade de quem fica parece tão intensa quanto a dor de quem parte. As imagens mais impressionantes são de gente se jogando da ponte. Ou não. Talvez o salto final, registrado pelas câmeras a distância, não seja tão chocante quanto a percepção, que logo se estabelece, de que alguém está prestes a se jogar, mas ainda não se decidiu. Ainda não encontrou coragem para um ato irreversível. Vemos uma garota jovem, que se debruça sobre o vazio e está prestes a se soltar quando é segura por alguém. Vemos outro homem, convencido pelas pessoas a pular o parapeito de volta e desistir. Mas vemos, desde o começo, em imagens recorrentes, a figura de um rapaz, vestido de negro, que vaga de lá para cá, agitado, tentando se decidir. A câmera o espreita longamente, como à espera de que ele cumpra por fim o que andara prometendo a família e amigos. Difícil decidir sobre a ética dessa captura de imagens, à longa distância, de alguém prestes a morrer por vontade própria. Impressionante o depoimento de um dos poucos sobreviventes de um desses saltos no vazio. O rapaz deprimido conta que, imediatamente após soltar-se no espaço, arrependeu-se do ato, e buscou cair de maneira que pudesse sobreviver. Mas escapou por um triz e com graves ferimentos. Aqueles poucos segundos que separam o alto da ponte das águas do Pacífico foram empregados em meditação relâmpago sobre a vontade de morrer e o desejo de viver. Este prevaleceu. Lidando com tema tão dramático, A Ponte talvez tivesse a lucrar sem a construção dramática que inclui uma música um tanto fora de lugar. Se optasse pelo despojamento, seria ainda mais duro. A Ponte (The Bridge, EUA/ 2005, 93 min.) - Documentário. Dir. Eric Steel. Unibanco Arteplex 9 - 14h10, 16 h, 20h20, 22h10. Cotação: Bom