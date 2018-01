A política francesa vista a partir de um diálogo

Ce Grand Cadavre à La Renverse Bernard-Henri Lévy Grasset 422 págs., R$ 128,95 O ponto de partida deste livro se dá numa conversa de Bernard-Henri Lévy, realizada em 27 de janeiro do ano passado, com aquele que em breve seria eleito presidente da França e que, naquele momento, buscava o apoio do filósofo: o então candidato Nicolas Sarkozy. O autor deixou claro a seu interlocutor (que ele descreve de passagem, mas em vívido e fascinante retrato): embora alguns de seus colegas intelectuais declarem voto em Sarkozy, ele vai tomar o mesmo caminho mais uma vez, o da esquerda. Mas essa convicção ideológica não impede que Bernard-Henri Lévy discuta sobre a situação da esquerda na França. A ideologia não abafa o espírito crítico que analisa a cena política francesa.