A política e o governo na América Latina Este texto, cronologicamente organizado, fornece uma compreensiva cobertura da política vigente na América Latina e seu crescimento desde a colonização até o século 21. Latin America Political History focaliza as experiências políticas do Brasil, México, Argentina e Colômbia - que juntos representam 3/4 da região - e também considera a importância do Peru, Venezuela, Chile, Equador, Bolívia, Uruguai, Paraguai, América Central e o Caribe. As funções dos líderes políticos são sublinhadas e os principais modelos de desenvolvimento são analisados nos capítulos conclusivos. Latin America Political History é uma obra inestimável para entender a história, a política e o governo da América Latina.