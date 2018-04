A política do afeto de Vinicius numa terra de conflitos

Havia pouca gente - menos de 50 pessoas numa platéia que comporta quatro vezes mais -, mas a exibição de Vinicius, o belo documentário de Miguel Faria Jr. sobre o dublê de poeta, músico e diplomata, na segunda-feira, em Ramallah, possuiu um significado todo especial. Há sete anos realiza-se em Israel o Festival do Cinema Brasileiro, com patrocínio do Banco Safra. O evento ocorre simultaneamente em três cidades - Tel-Aviv, Jerusalém e Haifa. A idéia é ampliá-lo, no ano que vem, para a Cisjordânia. Existem muitas famílias de palestinos de origem brasileira naquela área. A sessão de ontem foi um balão de ensaio. Embora pouco numeroso, o público incluía luminares do pensamento palestino, como a diretora, grande documentarista, Buthina Caanan Khoury, de um filme aclamado em todo o mundo. Women in Struggle trata do drama de mulheres palestinas que foram aprisionadas, por sua atividade política, em Israel. Buthina, primeira mulher a operar uma câmera, como diretora de fotografia, em produções palestinas, pratica um tipo de cinema essencialmente político. Ela se encantou com o personagem mais do que com o filme Vinicius. "É uma figura muito carismática. Praticava uma política do afeto que era essencialmente libertária. E o filme é muito interessante como abertura para uma cultura tão diferente da nossa, como a brasileira." Muito diferente. Para chegar à Cinemateca de Ramallah, o repórter do Estado tomou o rumo de Jerusalém Oriental, onde fica o muro divisório - "nosso muro da vergonha", segundo muitos intelectuais israelenses - que o governo de Israel está construindo para delimitar a fronteira da Cisjordânia. Além de ser uma medida unilateral, o muro está sendo construído em território dos palestinos, o que significa que o governo israelense está se apossando de áreas dos palestinos. Quando concluído, o muro terá 700 km. Cerca de 450 km, 2/3 do total, já foram construídos. São blocos de concreto de 8 metros de altura e, em certas partes, de 12 metros. Só como comparação, o Muro de Berlim, que delimitava as duas partes, a comunista e a capitalista, da metrópole alemã, não ultrapassava 4 metros. O acesso se faz por meio de postos militares, check-points como o famoso ?Charlie?, que se tornou a mais conhecida entrada para Berlim Oriental. "O muro é necessário para a segurança de Israel", repetem motoristas de táxi, militares e funcionários dos hotéis em Tel-Aviv, que advertem para a necessidade de andar alerta em Ramallah. "O muro é uma agressão aos direitos dos palestinos", diz Yahia Barakat, diretor de Baytullah, que reconstitui o dramático cerco da igreja da Natividade, em Belém, durante a reinvasão de áreas palestinas na fronteira Oeste, em abril de 2002. Ele também achou Vinicius de Moraes um personagem fascinante. Correspondentes brasileiros em Israel chamam a atenção para o custo do empreendimento. "Todo esse concreto envolve muito dinheiro, mas aqui, em nome da segurança, o assunto é tabu. Ninguém comenta sobre quem está enriquecendo com a construção." A idéia de exibir Vinicius partiu da ministra-conselheira do Escritório de Representação do Brasil junto à Autoridade Palestina, Rosimar Suzano. Como a Autoridade Palestina não é reconhecida juridicamente, não existem embaixadas em suas fronteiras, apenas escritórios como o do Brasil. Foi há menos de duas semanas que ela se envolveu na realização do evento. Não apenas Rosimar, mas o embaixador do Brasil em Israel, Pedro Motta, ocupam os respectivos cargos há pouco tempo. O embaixador destacou a importância do primeiro passo no rumo da aproximação cultural brasileiro/palestina. Rosimar foi quem escolheu Vinicius. Entre as ficções que concorrem no 7º Festival do Cinema Brasileiro de Israel, estão filmes de um recorte mais social e político, como O Céu de Suely, de Karin Aïnouz, e É Proibido Proibir, de Jorge Durán. Convencida de que seriam muito pesados para um público já obrigado a conviver com a violência, Rosimar sugeriu ao criador do festival, Salomão (Schlomo) Azaria, um programa não apenas mais leve, mas que também viesse ao encontro do que, aos olhos do imaginário de todo o mundo, representa o Brasil. Entrou em cena a Garota de Ipanema. Vinicius é um pouco uma crônica das mudanças ocorridas no Rio desde o nascimento do poeta, em 1913, até sua morte, em 1980. A música e o comportamento mudaram bastante e, como diz Maria Bethânia em seu depoimento, citando versos de Nature Boy, Vinicius foi fundamental no processo de mostrar que é dando amor que se recebe amor de volta. Muita gente ficou emocionada com o poema em que Vinicius dá sua definição de pátria. É o espaço que se carrega no coração, no sorriso cheio de esperança das crianças. Os aplausos do público no fim da sessão mostraram que os palestinos absorveram a grande poesia de Vinicius. Rosimar Suzano só espera que, com mais trabalho, no ano que vem, a presença do cinema brasileiro em Ramallah seja mais destacada.