A perda do viço de um peregrino que procurava ''a casa de Deus''

Lançada em 2003 pela Editora do Autor, que detém os direitos exclusivos no Brasil de O Apanhador no Campo de Centeio, a caixa com três títulos fundamentais do escritor - esse, mais Nove Estórias e Franny & Zooey - deve voltar ao mercado com a polêmica provocada pela sequência não-autorizada da obra mais conhecida do escritor americano (ainda se podem encontrar aqui os livros separadamente). A editora carioca, até hoje dirigida por um de seus fundadores, Walter Acosta, de 92 anos - os outros foram os escritores Fernando Sabino (1923-2004) e Rubem Braga (1913-1990) -, lançou a primeira edição do livro de Salinger em 1965. Desde então, mantém o título em catálogo, recusando-se a ceder os direitos de publicação para outras editoras - incluindo a paulistana Companhia das Letras, que lançou há oito anos uma edição de Para Cima com a Viga, Moçada junto a Seymour, Uma Introdução. Editado nos Estados Unidos em 1951, O Apanhador no Campo de Centeio foi durante muito tempo o guia dos adolescentes das escolas secundárias daquele país, vendendo anualmente mais de 200 mil exemplares (o total, no mundo inteiro, segundo estimativa dos editores americanos, chega a 65 mihões de exemplares vendidos). Hoje, no entanto, a trajetória do adolescente Holden Caulfield, até então considerado um ícone juvenil, interessa a poucos estudantes americanos. Não era assim no passado. O movimento contracultural que emergiu com o advento da beat generation, nos anos 1950, com repercussão nos quatro cantos do planeta, leu O Apanhador no Campo de Centeio como uma parábola sobre "a alienação do indivíduo como forma de autoproteção" contra um mundo materialista e sem tempo para compaixão. Holden Caulfield seria o rebelde eleito como símbolo da individualidade num universo hostil, opressivo e uniformizador. Já na sequência não-autorizada do livro, 60 Years Later: Coming Through the Rye, escrita pelo autor sueco Fredrik Colting, o adolescente criado por Salinger tem 76 anos e, longe de ser um velho sábio, repete os mesmos velhos erros do passado, fugindo de uma casa para doentes mentais (no original, depois de ser expulso de vários colégios, Caulfield foge para Nova York e vaga pela cidade, envolvendo-se em aventuras com prostitutas e desconhecidos). Embora ainda exista quem o defenda como alguém que luta contra o ceticismo, a reputação de Caulfield como um rebelde sem causa, mas com uma visão crítica da sociedade em que vive, resistiu meio século. Não mais que isso. Ele não é hoje, evidentemente, o mesmo garoto endeusado em canções pop do Pearl Jam ou de Eddie Vedder, cantor e autor da trilha do filme cult Na Natureza Selvagem, que viu em Caulfield um "peregrino em busca da casa de Deus".