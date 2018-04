A pena afiada desses duelistas

Antes de tudo, o fundamental: Mestres-de-Armas traz seis textos excelentes. As narrativas, uma novela e cinco contos, giram ao redor da temática do duelo. Joseph Conrad conta a vida de dois militares cujas carreiras se constituem sempre a partir da rivalidade que um nutria pelo outro. Como pano de fundo, o conflito que Napoleão impunha à Europa. Aliás, há sempre algum tipo de desarranjo histórico fazendo cenário para as lutas. Também é constante um certo elemento patético nas tramas, às vezes conduzindo à demonstração de que a luta não tem sentido, e, outras, concluindo que os sentimentos que o homem deixa transparecer nem sempre são os mais fortes e, muito menos, verdadeiros. Como estrutura formal, os seis textos adotam o procedimento de criar alguma tensão, logo no início, para fazê-la crescer, nem sempre deixando o ápice para a luta entre dois homens, mas muitas vezes para a dilaceração psicológica que ela viria a causar. Nesse sentido, o conto de Vladimir Nabokov é o mais original (vale ressaltar que foi redigido em um momento histórico diferente do dos outros), pois enxerga a prática do duelo não exatamente pelos olhos da coragem. O livro traz ainda textos de Arthur Schnitzler, Guy de Maupassant, Heinrich von Kleist e Ivan Turgueniev. Como se pode ver, a seleção foi criteriosa e, inclusive, a qualidade das traduções acompanha a estatura dos autores. Enfim, o livro certo para quem deseja simplesmente estar na companhia de literatura de primeira qualidade. No entanto, um sentimento estranho surge no decorrer da leitura: qual exatamente seria a razão de uma antologia sobre duelos? Os mais afoitos podem achar que o tema serviria como uma luva para a sociedade brasileira. Nada mais errado: o Brasil não gosta de discórdias, muito menos no âmbito da arte. Na literatura reina por aqui a mais tranqüila cordialidade. Como hoje o que prepondera é, no caso dos autores, um culto demasiado à convivialidade, em que qualquer discussão é mal vinda; e por parte da maioria da crítica uma excessiva política de departamentos acadêmicos, onde as caras feias encobrem critérios exclusivos de amizade e troca de favores (sugiro uma antologia sobre o tema - e já indico autores do porte de J.M. Coetzee e Philip Roth), o espaço para a discórdia é reduzidíssimo. Ademais, literatura não é mesmo uma arena em que as pessoas concorrem, muito embora devesse ser um ambiente de convívio de idéias contrárias. Enfim, saí da leitura pensando nas razões que justificariam uma coletânea sobre duelos e não, por exemplo, sobre o advento da telefonia ou o desenvolvimento do teto-jardim. O fato é que a produção de livros no Brasil já está profissionalizada, sendo um ramo da indústria cultural e fazendo parte do mercado como qualquer outro tipo de motor, cuja finalidade é gerar lucro. Portanto, livros precisam ser publicados, pois a indústria tem de girar. O bom exemplo de Mestres-de-Armas está na altíssima qualidade dos textos. Pois bem, se livros devem ser fabricados para cobrir as estantes das nossas já inúmeras megalivrarias, ao menos que sejam livros excelentes como esse. Outro ótimo exemplo é a coletânea Contando Histórias, de Nadime Gordimer. O livro reúne 21 contos assinados por nomes do porte de Arthur Miller, Amós Oz, Susan Sontag e, entre outros, Christa Wolf. Apenas o impressionante conto Sugar Baby, de Chinua Achebe, já vale o volume inteiro. O livro tem todo o lucro dirigido para campanhas contra a aids. A organizadora sabe que a ordem devoradora do capital só pode ser contestada mesmo por dentro e, do mesmo jeito, já viu que a melhor maneira de desafiá-lo, no contexto contemporâneo, é utilizar suas contradições para diminuir o sofrimento humano. Se for com literatura de primeira qualidade, melhor ainda. Infelizmente essas duas coletâneas não são habituais no nosso mercado livreiro. As estantes continuam sendo cobertas com livros que, além do visível despropósito temático, ainda reúnem textos de qualidade bastante duvidosa. Enfim, são contos dos amigos do organizador, textos reescrevendo Machado de Assis, antologias de escritores bêbados, elegias à cidade onde moram os escritores, passagens de diários virtuais, declarações de amor aos amigos de bar e tudo o que a imaginação do leitor desta resenha pode conceber. Para os escritores, a triste oficialização do hábito de aparecer a qualquer custo e utilizar o espaço que for (com a exceção do espaço político - esse curiosamente rechaçado pela massa de ficcionistas brasileiros); para o mercado de livros, as estantes cheias, seja lá com o que for. De fato, não vejo mesmo sentido nenhum em uma coletânea sobre duelos, mas como os seis textos são magníficos, as traduções são excelentes e a qualidade, nesse caso, está resguardada, fico por aqui torcendo para que outros temas despropositados gerem antologias de bons textos, que são de fato os bons amigos de quem gosta de literatura, mas faz questão de se preservar da frivolidade contemporânea.