A parceria intelectual do filósofo e do psicanalista Gilles Deleuze et Félix Guattari: Biographie Croisée François Dosse La Découverte, 643 págs., R$ 191,16 Um foi filósofo, o outro, psicanalista. Figuras importantes do meio intelectual francês, na segunda metade do século 20, as suas vidas e os seus esforços comuns são emblemáticos do período político e intelectual fermentado antes e depois de maio de 1968. Gilles Deleuze (1925-1995) ensinou filosofia na Universidade Experimental de Vincennes e produziu uma brilhante reflexão sobre a história da filosofia, que para ele era uma arte de criar conceitos. O psicanalista Félix Guattari (1930-1992) é antigo discípulo de Lacan e militante de esquerda. Os dois encontraram-se em 1969. Esse é o início da amizade e de uma parceria intelectual cujos mistérios são explorados nesta biografia cruzada.