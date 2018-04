''''A paixão pelo rock não morre''''

Afinal, alguém ainda precisa do Scorpions? A pergunta teima em aparecer sempre que os alemães lançam um novo álbum ou reaparecem para uma turnê no Brasil, como é o caso agora. A extensa lista de shows, que neste ano inclui a Ásia, a participação de nomes como o produtor Desmond Child e Billy Corgan, do Smashing Pumpkins, no novo álbum da banda e a venda relâmpago de todos os ingressos para a apresentação que eles farão em São Paulo, amanhã, respondem à questão. O próprio Klaus Meine, de 59 anos, voz do grupo desde o início, em 1965, garante que o interesse dos jovens pelo Scorpions só cresce e que isso os mantém ativos até hoje. ''''Vejo muitos fãs jovens nos nossos concertos. Eles estão conhecendo o rock com a ajuda dos pais e dos irmãos mais velhos. '''' E a aposentadoria, Klaus? ''''Nem sabemos como soletrar essa palavra (risos)''''. De Hannover, na Alemanha, ele falou ao Estado. Lembrou das festas no Copacabana Palace, durante o Rock in Rio, contou sobre o novo álbum, revelou que quase parou de cantar e disse ser fã do The Killers. Você esteve no Brasil em 1985, no Rock in Rio. Quais as lembranças daquele período? Nós fizemos dois shows. Foi fantástico. Eram muitos fãs e grandes bandas, como AC/DC, Queen, Iron Maiden, Ozzy Osbourne. Fazer parte de um festival como o Rock in Rio, um dos maiores do mundo, foi incrível. As festas no Copacabana Palace, as saídas com o pessoal do AC/DC. Me lembro que fomos à praia com o pessoal do AC/DC. Foi demais. Eu me perguntava a toda hora se estava sonhando. Você espera a mesma energia agora, de volta ao Brasil? O público brasileiro é muito leal. Eles se interessam bastante pela banda e amam a música. Vocês tocaram também em Manaus e no Recife. E por que vocês decidiram tocar em Manaus? Queríamos mostrar ao mundo a importância da floresta amazônica, chamar a atenção para o aquecimento global. Muitas bandas tocam em São Paulo, no Rio, mas poucas se apresentam por lá. Isso mostra nosso respeito pelos fãs brasileiros. Depois de todo esse tempo, como você mantém a energia para viajar e escrever canções? Acho que é a paixão pelo rock , que nunca morre. Quando criamos o Scorpions, nos anos 60, tínhamos um sonho. Foi o rock que nos colocou na história. Quando pensamos nisso, após tantos anos, dos milhões de fãs pelo mundo, é recompensador. Então vocês não pensam em aposentadoria? Nem sabemos como soletrar essa palavra (risos). E o novo álbum, Humanity Hour 1? Gravamos em Los Angeles, com Desmond Child e James Michael como produtores, que também ajudaram a compor. Houve um pool criativo, uma nova experiência para nós. Desmond veio com a idéia de um conceito de humanidade, de usar a música para tentar mudar algo no mundo. Teve a participação de Billy Corgan, do Smashing Pumpkins, que estava no mesmo estúdio que nós e cresceu ouvindo nossa música. Scorpions, AC/DC, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Motorhead. Todas essas estão na estrada e gravando novos discos. Você acha que os fãs preferem as bandas antigas? Os fãs dessas bandas sabem que, quando vão a um concerto, terão um grande show. A diferença é que esses grupos estão há anos e anos na estrada, têm décadas de experiência e sabem como entreter os seus fãs, enquanto que as bandas novas levam um tempo para desenvolver isso. E, o mais importante, elas têm uma grande bagagem musical. Muitos cresceram com nossas músicas, se apaixonaram com nossas músicas. Vejo muitos fãs jovens nos nossos concertos. Eles estão conhecendo o rock com a ajuda dos pais e dos irmãos mais velhos. Depois vão conferir o show ao vivo. Ficamos orgulhosos por isso. Você está ouvindo alguma banda nova? Me apaixonei por essa banda nova, The Killers. Também gosto de My Chemical Romance. Em 80, você teve problemas com a sua voz. Você pensou em parar de cantar naquela época? Depois de duas cirurgias nas cordas vocais, eu achava que não conseguiria cantar mais. Procurei o Rudolf Schenker, o guitarrista, e disse para ele procurar um outro cantor. Achava que era o fim da linha para mim. Rudolf disse: a banda vai esperar por você. Após alguns meses, quando a minha voz estava recuperada, gravamos o álbum Blackout. Foi como se eu tivesse começado uma nova vida. Scorpions. Credicard Hall(7 mil pessoas). Avenida das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro, 6846-6010. Amanhã, 21h30. R$ 100 a R$ 500