A paixão de um caçador por jovem sequestrada Traduzido por Maiza Rocha, Os Mistérios da Selva Negra é ambientado no delta do Rio Ganges, na segunda metade do século 19. Conta a história de Tremal-Naik, caçador de serpentes que se apaixona por uma jovem, filha de um oficial inglês, sequestrada quando era criança. Chamada de Ada, essa moça é considerada uma virgem sagrada pelos tugues, ferozes seguidores de uma seita indiana. Com a ajuda de Darma, seu tigre domesticado, o caçador tenta conquistá-la. Autor de Tigres de Mompacem, o italiano Emilio Salgari (1862-1911) foi marinheiro antes de se dedicar às letras. Seus textos se inspiraram nas experiências de viajante. É considerado um dos mais lidos autores de histórias de aventuras.