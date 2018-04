A Opinião Dos Escritores Brasileiros LYGIA FAGUNDES TELLES: "Li O Apanhador no Campo de Centeio em português, na edição da Editora do Autor. Aquilo foi uma revolução - não só para a literatura norte-americana, mas para a literatura mundial mesmo. Li não uma, mas duas vezes o livro, maravilhada. Depois, não acompanhei mais a produção de Salinger. É curioso que ele tenha se revoltado agora contra a continuação da sua obra mais famosa, no mínimo porque ela partiu de um jovem autor. Não combina com Salinger, entende? Parece que ele não está tão distante assim, como se poderia supor a partir da sua reclusão." MOACYR SCLIAR: "Como muitos em minha geração, tornei-me fã de J.D. Salinger e li suas principais obras, começando por O Apanhador no Campo de Centeio. É até surpreendente que isto tenha acontecido, já que preferíamos literatura politizada, engajada, e Salinger (diferente de um Steinbeck, de um John dos Passos, ao menos em suas primeiras fases) estava muito longe disso. Mas o que nos comovia era a sua autenticidade, sua abertura para o humano, o comovente retrato de personagens. Salinger era um contestador, sim, mas um contestador original, um outsider." MARÇAL AQUINO: "Não sou fã de sua obra mais aclamada, O Apanhador no Campo de Centeio, que li já adulto e não me encantou tanto. Ele despertou meu interesse por outros livros, como a coletânea Nove Estórias, na minha opinião sua obra-prima. O impecável conjunto de narrativas compõe uma aula sobre a arte do conto. Textos como Um Dia Perfeito Para os Peixe-Banana, Para Esmé - Com Amor e Sordidez e O Gargalhada são extraordinários, a que sempre retorno pelo prazer da fruição e também como forma constante de aprendizado sobre como se escreve um bom conto."