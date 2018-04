A opinião de cineastas e críticos "Para onde vai Coutinho? Eu só tenho três certezas: que ele não vai se atrasar, que ele puxará mais um cigarro e que ele virá com uma bolsa a tiracolo. Qualquer outra previsão é baixo espiritismo. Ocorre que sei qual o próximo filme dele, portanto, se pudesse falar, teria uma resposta precisa a essa pergunta. Ocorre também que Coutinho poderia ter tomado outro rumo. Só retrospectivamente a gente sabe para onde ele vai. Tendo sido produtor dos últimos seis filmes dele, vejo a sua obra não como uma coleção de filmes pontuais, mas como um processo através do qual o cinema é pensado. Nesse sentido, Coutinho talvez seja um dos únicos cineastas brasileiros a respeito do qual se pode falar de obra, aqui entendida como um conjunto mais rico do que as partes. Como todo bom pensamento em ação, o dele também admite contradições e impasses, além de proibir redundâncias - decerto o próximo filme o levará aonde ele nunca esteve. Essa trajetória tão arriscada implicará bons sucessos e bons fracassos - faz parte do jogo. O fundamental é que nada será mediano." JOÃO MOREIRA SALLES DOCUMENTARISTA "Entronizado como o mais importante documentarista brasileiro, Eduardo Coutinho disfarça e finge que se deixa adorar. Cético por natureza, de inteligência arguta, dotado de senso de humor originalíssimo, desconfia do louvor que o cerca. A cada novo filme, há sempre quem proclame que se trata de uma obra-prima. Tendo realizado a proeza de se reinventar duas vezes como documentarista, quando fez Santo Forte e Jogo de Cena, tenta agora repetir o feito. Mas esse compromisso permanente de reinvenção não será fadado a fracassos periódicos?" EDUARDO ESCOREL DOCUMENTARISTA "O Coutinho é certamente um dos cineastas mais importantes do Brasil. Principalmente com seus documentários recentes ele vem criando uma visão de mundo muito singular e sensível, já existe um universo "coutiniano" surgido através de sua maneira de abordar seja qual tema for. Não perco um." FERNANDO MEIRELLES CINEASTA "O cinema brasileiro gera sempre alguns preciosos milagres em sua precariedade. Eduardo Coutinho é um deles. Coutinho é um pensador no cinema ou um cineasta que pensa o mundo através de seu ofício. Assim como todos os seus filmes, desde o Santa Marta - Duas Semanas no Morro, o pensamento dele se alimenta sempre de uma paradoxal utopia da imperfeição, o relato do outro como forma de reconhecimento de si mesmo e da impossibilidade de se construir o mundo com a perspectiva da perfeição. Sua aparente submissão à alteridade é uma maneira de se afirmar pelo discurso do outro, como se fosse aquela a sua voz e a voz de todos. Tenho enorme admiração pela sua facilidade em se aproximar do outro e se deixar amar por ele, sem a agonia da intimidade inútil. Como dizia Alberto Cavalcanti, o bom documentário é sempre necessariamente experimental. Coutinho faz de cada um de seus filmes uma experiência nova que pouco tem a ver com a anterior. Ele é certamente um dos três maiores documentaristas do cinema contemporâneo." CACÁ DIEGUES CINEASTA "Eduardo Coutinho, além do grande mestre do documentário, é o mal-humorado mais engraçado do mundo. Que dizer mais de um mestre que alcançou o reconhecimento por sua obra transitando por temáticas tão diferenciadas, abordadas em filmes como Cabra Marcado Para Morrer ou Edifício Master. Meus preferidos são Cabra Marcado Para Morrer e Boca de Lixo. Da atual safra, gosto muito de Peões. Não quero deixar a impressão de que só gosto dos filmes antigos. Estou curioso para ver Moscou." SILVIO TENDLER CINEASTA "Quando examinava as relações entre cinema e teatro, para o livro O Olhar e a Cena (2003), ganhei do cinema de Coutinho o "bom objeto", seu notável experimento que compõe o ritual da entrevista como um jogo de cena depurado, pelo menos, desde Santo Forte. Mais tarde, o ritual se estabilizou e foi preciso desdobrá-lo, fazê-lo exibir a sua própria lógica em pleno palco, radicalizar o efeito-câmera e compor um jogo de espelhos a envolver atrizes e depoentes, identidades de sinal trocado (Jogo de Cena). Não satisfeito, Coutinho vira o seu esquema refletor ao avesso, em Moscou, quando seu cinema-ensaio encontra o teatro-ensaio de Henrique Dias. A reflexão agora atravessa um texto célebre, a tonificar o jogo de cena. A câmera se põe em movimento, pois o fazer pensar envolve coreografia, além da montagem, este lugar também célebre do conceito." ISMAIL XAVIER ENSAÍSTA "No cinema documentário brasileiro talvez apenas o conjunto extraordinário que passou para a história como a Caravana Farkas equipare-se à sua filmografia para captar a condição brasileira. Apesar de Coutinho odiar generalizações, a soma de seus filmes, compostos de células individuais de vidas brasileiras, compõe um mosaico sem paralelo do ser brasileiro. Seus companheiros são Noel Rosa e Chico Buarque, Jorge Amado, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa, Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti, Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto, Villa-Lobos e Tom Jobim. Humberto Mauro, Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha. A obra é o homem e o homem, a obra. Coutinho é de uma modéstia quase revoltante, de uma generosidade sem fim, de uma transparência ímpar, de uma inteligência assombrosa, de um senso de humor finíssimo, e de um sentido de ética inigualável. Encontrá-lo, como assistir a seus filmes, é uma inesquecível iluminação." AMIR LABAKI CRÍTICO "Coutinho operou três revoluções dentro do documentário brasileiro. Primeiro, com Cabra Marcado para Morrer, criou um patamar de excelência para o documentário histórico, raramente igualado depois. Mais tarde, a partir de Santo Forte, restaurou o prestígio da entrevista, transformando-a de instrumento didático em ferramenta humanista. Recentemente, com Jogo de Cena, problematizou a própria entrevista, aproximando definitivamente o documentário da ficção. Acabou criando para si mesmo uma espécie de cilada, da qual Moscou me parece um sintoma: para onde Coutinho vai agora?" CARLOS ALBERTO MATTOS CRÍTICO