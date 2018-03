A obsessão paterna, em A Ostra e o Vento Na mostra que homenageia os 60 anos de cinema do ator Lima Duarte e que ocorre no CCBB, um dos destaques é o filme A Ostra e o Vento, que o Canal Brasil exibe às 22 horas. Dirigido por Walter Lima Jr., trata-se de um grande momento de Lima, que interpreta o faroleiro José. Pai obsessivo, ele vive com a filha Marcela (Leandra Leal) em uma ilha cuja principal função é ter um farol. O único contato dela com o restante do mundo é por meio de um grupo de marinheiros que vêm trazer mantimentos. Ela está em via de se tornar adolescente e, por falta de companhia, imagina-se namorada do vento. A obsessão de José é revelada pelo ator ao longo do filme, em gestos, inflexões de voz, em uma concepção física digna da tragédia.