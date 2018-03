A nova versão do Dicionário de Antônio Leão Antônio Leão da Silva Neto autografa hoje às 19h30, na locadora 2001 da Av. Sumaré (nº 1.744, tel 2832-6000), a segunda edição do Dicionário de Filmes Brasileiros. Agora com 1.152 páginas e ilustrado, o dicionário lista 4.194 sinopses de filmes nacionais de longa-metragem que fizeram a história do cinema no País entre 1908 e 2009, 800 a mais do que na edição anterior (de 2002), além de oferecer um panorama de produções em andamento ou finalização. Obra de referência para pesquisadores, o livro é um lançamento do Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (Ibac), com prefácios do crítico Rubens Ewald Filho e do cineasta Daniel Filho.