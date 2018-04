A nova ordem DATA ESTELAR Vênus e Plutão em quadratura; Lua atinge a fase quarto crescente no signo de Leão. Áries >>21-03 a 20-04 Para você não reproduzir as mesmas injustiças de que foi vítima, é imprescindível perdoar as pessoas que ofenderam sua alma. Esta é a parte mais difícil do caminho, porque como se poderia perdoar o que é aparentemente imperdoável? Touro >>21-04 a 20-05 Que outra coisa a não ser conflito ocorreria quando se juntam pessoas que não se bicam? E o que deveria pensar-se da situação ao contemplar que elas não se bicam, mas trilham o mesmo caminho? Que nome se dá a esta situação? Gêmeos >>21-05 a 20-06 Muitas coisas são familiares a você e, por isso, você as prefere. Porém, isso não significa que essas coisas sejam as melhores possíveis. É importante não confundir familiaridade com perfeição. Há mais vida para ser experimentada. Câncer >>21-06 a 21-07 Desapegue-se dos resultados da ação necessária, aja apenas porque é imprescindível. Aja em nome dos mais elevados propósitos que você deseja emplacar, porque assim os aspectos negativos do caminho serão meramente transitórios. Leão>> 22-07 a 22-08 Você criou grandes expectativas sobre sua atuação e agora terá de agir para que as pessoas possam ver em você o que foi prometido. Desempenhe suas funções da melhor forma possível, aprimorando-se a cada passo dado. Virgem >>23-08 a 22-09 Preservar uma visão positiva dos acontecimentos é fácil. Difícil é agir sempre de acordo com esta visão, provando na prática que as ideias são mais do que isso, merecendo ser colocadas em marcha a todo momento da vida. Libra >>23-09 a 22-10 Certamente, há pessoas que merecem ser culpadas pelo rumo que tomaram as coisas. Porém, este exercício da acusação há de ser restringido ao mínimo indispensável, para que não se perca o fio da meada do que realmente importa. Escorpião >>23-10 a 21-11 Falhar é algo que pode acontecer. Superar as falhas é algo que só acontece quando se decide agir assim, porque de outro modo as falhas se acumulam naquele poço cego onde vão parar os erros não consertados de nossa humanidade. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Muitos aspectos sombrios dos relacionamentos são trazidos à tona. Apesar do estresse e da ansiedade que uma situação assim provoca, no fundo, ela servirá para te purificar e, tendo a sua alma mais leve, criar mais plenitude e felicidade. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Haverá casos em que você precisará, sim, apontar falhas e proferir críticas, pois isto será necessário para corrigir o rumo de várias coisas. Apesar da necessidade, não há garantia de que as pessoas recebam as críticas de bom grado. Aquário >>21-01 a 19-02 Entre a obediência às regras e a vontade de quebrá-las, assim anda a sua alma, como que por entre o céu e a terra. O puxão das contradições está beirando o limite da violência, mas tenha certeza, este momento passará. Já passou antes. Peixes >>20-02 a 20-03 É impossível retornar ao passado, pois este é apenas uma memória, não existe mais, a não ser como lembrança. É impossível viver no futuro, porque este é apenas uma esperança, não existe ainda. Você só tem o presente para viver.