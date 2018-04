A nossa língua, em ritmos daqui e de além-mar

A paulistana Fabiana Cozza só conhece o trabalho da guineense Eneida Marta pela internet. Tetê Espíndola nunca ouviu o fadista Dam Félix, natural da Ilha da Madeira, e radicado no Brasil há 30 anos. Os quatro, e mais as duplas Maria Dapaz (brasileira) e Rosa Madeira (Ilha da Madeira) e As ?Drianas (brasileiras) e Maria Alcina (portuguesa de nascimento) se apresentam no projeto Nossa Língua, Nossa Música, que estreia hoje do Centro Cultural Banco do Brasil do Rio. Samba, fado, música caipira e outros ritmos passarão pelo palco do teatro II, em apresentações semanais, sempre às 12h30 e às 18h30, que vão até 11 de agosto. A curadora, a produtora suíça Jocelyne Aymon, partiu da premissa de que há traços culturais comuns entre os países de língua portuguesa, e que o intercâmbio entre os artistas pode ser rico para todos - para o público, especialmente. Para Fabiana, que canta hoje, assim como Eneida, ter contato com trabalhos de outros é sempre uma possibilidade de enriquecer o seu próprio. Ela vai de samba de roda e Baden & Vinicius, enquanto Eneida, de ritmos africanos. "Vamos descobrir onde temos proximidade", planeja Fabiana. Tetê e Alzira Espíndola, irmãs mato-grossenses, cantam sua música pantaneira no mesmo palco de Dam Félix, na terça-feira que vem. Tetê toca craviola (instrumento de seis cordas cujo som lembra o do cravo); Alzira, violão. "Achei a ideia do projeto genial, porque valoriza nossa língua", diz Tetê. O show será uma oportunidade para Dam mostrar o que a comunidade lusitana de São Paulo ouve na Taberna Cais do Porto, que fica dentro da Associação Portuguesa dos Desportos. "Eu vejo que o fado é cada vez mais bem aceito no Brasil, mas, ao mesmo tempo há menos representantes da nossa música por aqui." Maria Dapaz é pernambucana e incluiu Luiz Gonzaga no repertório do dia 4 de agosto. Rosa Madeira se dedica ao fado e à música tradicional de Portugal e da Ilha da Madeira. Para fechar a série, As ?Drianas, cantam e tocam acordeom e viola; Maria Alcina dispensa apresentações para os brasileiros.