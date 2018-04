A Noite Mais Fria do ano reconta o amor em tempos de internet

A Noite Mais Fria do Ano, uma história de casais, amores e desamores, contém parte do realismo peculiar de Marcelo Rubens Paiva. Nos seus livros e crônicas ele parece avançar em linha reta decidido a não desviar da pedrada, da flechada cruel que vem em sentido contrário. Porque ele sabe que é difícil - ou impossível - se viver com a mente quieta. Isso desde o começo quando expôs sua história em Feliz Ano Velho (vamos partir da ideia de que o livro, peça e filme não precisam ser explicados). Como é uma pessoa que decidiu viver contra a derrota e contra a amargura, armou-se de um humor autoirônico, manso-feroz, e vai em frente. Escritor na chapa quente, na cinza das horas, da graça possível e do olhar contínuo sobre o amor na contramão. É o que ele oferece nesta peça em que o caos nas relações humanas é quase regra, embora, como sempre, paire no ar a esperança de algo melhor. Desanimador? Não. É aí que mora a força da sua dramaturgia. Poesia, sim, crenças vãs, não. Em cena, estão homens disputando a mesma mulher; ou, no avesso, uma mulher tentando se achar entre dois homens. Essa conversa, quando se descuida, escorrega no "esse papo já tá qualquer coisa". Só que Marcelo não é de andar em círculos e seu humor agridoce mantém o enredo sob pressão. Tudo o que já se viu numa relação a dois parece estar sendo contado de um jeito meio ao contrário. E está. Deixa a impressão de historia psicológica que tem nas dobras alguma observação social. E tem. Na primeira sequência, o diálogo ocorre entre publicitários, ou jornalistas, em acerto de contas quanto ao trabalho. De repente, a coisa é outra, um assunto sexual que se desenrola com um toque de grotesco (hora em que a mão do autor pesa em gosto duvidoso). A conhecida árvore nua de Esperando Godot - a única testemunha do nada na peça de Beckett - aqui se transmuda, prosaica e divertidamente em uma barraca de coco. O vendedor parece meio ausente (mas só meio, e isso faz diferença). Da conversa sobre a profissão, os rivais passam para a batalha do ciúme, traição ou, quem sabe, uma simulação. Aliás, a falsa aparência, o autoengano e o erro de cálculo são possíveis em A Noite Mais Fria do Ano, que trata de um tempo em que o amor pode ser real ou virtual. A paixão continua idealizadamente a mesma, mas o próprio dramaturgo avisa que os afetos estão cada vez mais flexíveis, alimentando a insegurança. É disso que Marcelo Rubens Paiva entende e coloca no seu teatro em forma de pergunta: "Se hoje vivemos em redes virtuais, que aproximam e afastam as pessoas, somos capazes de manter laços fortes?" O espetáculo é o retrato dessa fugacidade, ou um lamento. Afinal, se tudo parece hoje mais justo no amor sem as condicionantes sociais e familiares de antes, por outro lado o não compromisso e a facilidade das trocas insinuam algo meio androide, um sadomasoquismo light. Marcelo não teoriza, mas suas frases são carregadas de significados paralelos à ficção. A Noite Mais Fria do Ano é uma tentativa de teatro dentro do teatro. Ou seja, na segunda parte é revelado que tudo o que aconteceu é o ensaio de uma peça. O que não impede o óbvio de os artistas também serem passíveis das mesmas desditas e erros do personagem. O jogo poderia ser mais interessante, mas se dilui um pouco, porque o elenco se esquece que ali todos continuam artistas mesmo quando em atitudes de atores fora dos papeis. O foco narrativo perde a força, recuperada, felizmente, a seguir. Todos os intérpretes estão inteiros em diálogos pontiagudos em alta velocidade, numa economia de gestos de histórias em quadrinhos. É um bom momento de Hugo Possolo, Alex Gruli, Mário Bortolotto e Paula Cohen. Como diretor estreante (com o apoio da atriz Fernanda D?Umbra), Marcelo começa bem. E quando a luz se apaga, uma evidência se acende. Se antes (foi ontem) os compromissos conjugais poderiam criar o tédio, a imensa liberdade atual aparentemente traz o vazio. A temperatura da vida abaixa. Em algum lugar alguém estará cantando Lobão ("Chove lá fora/ e aqui tá tanto frio/Me dá vontade de saber/Aonde está você?"). Marcelo Rubens Paiva é outro poeta dessa velha vida nova.