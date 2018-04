A Natureza do Circo Nacional da China Inédito na América do Sul, estréia hoje um novo espetáculo do Circo Nacional da China, Natureza, completando a temporada fértil para as artes circenses. Quarenta e seis jovens artistas, entre bailarinos, acrobatas e contorcionistas de 13 a 20 anos, vão apresentar 13 números, daqueles que qualquer um pode apostar estarem sendo realizados por seres invertebrados. O show foi premiado pelo Ministério da Cultura Chinesa em 2005, data de sua criação, e a convite da própria instituição será apresentado na abertura da Olimpíada de Pequim, no próximo ano. Mas se quiser assistir ao espetáculo completo é bom não perder essa chance - apenas dois números de Natureza estão previstos para serem mostrados ao mundo todo no início da competição esportiva. Uma garota e uma árvore são os protagonistas do show que poderia ser transcrito para um conto fantástico. Os ginastas do circo, que iniciam seu treinamento, em média, aos 5 anos, se transformam em formigas, macacos, sapos e libélulas que reinam num mundo verde. A companhia chinesa, que já foi chamada de Circo Imperial da China, não gosta muito da definição de circo. O nome verdadeiro é Trupe Acrobática de Shenyang, cidade onde foi fundado o grupo de 56 anos. Lá eles mantêm uma escola onde crianças a partir dos 5 anos já iniciam seus treinamentos. Após, em média, 10 anos de aprimoramento, os jovens acrobatas participam de audições para integrar um novo elenco. O público brasileiro tem sido tão receptivo que pelo menos uma vez por ano a trupe chinesa marca presença no País. Em julho do ano passado, eles apresentaram o espetáculo Millenium, de inspiração futurista.