A mulher que recuperou a dignidade

Baseado no romance homônimo de Moacyr Scliar, o elogiado solo da atriz Inez Viana, A Mulher Que Escreveu a Bíblia chega finalmente a São Paulo depois de ficar em cartaz por muito tempo no Rio, com várias indicações para prêmios, de fazer apresentações por diferentes cidades do Rio Grande do Sul e de ter participado do Festival de Teatro de Curitiba. A estreia será amanhã no Sesc da Avenida Paulista e é bom ficar atento, a temporada é curta. Quem viu e aplaudiu um outro solo de sucesso, A Descoberta das Américas, com o ator Júlio Adrião, tem tudo para gostar desse também. A comparação não é aleatória. "Eu vi esse espetáculo do Adrião e pensei: é isso o que eu quero fazer", conta Inez Viana. "O meu é assumidamente primo do dele", brinca a atriz. Vale ressaltar que o parentesco é só isso mesmo, um vínculo estético no que diz respeito à forma de narrar. Mas são histórias muito diferentes e criações autônomas. Em comum, esses dois monólogos têm intérpretes que dominam a arte de reter a atenção do espectador com uma atuação que consegue ser a um só tempo narrativa e dramática. O que isso quer dizer? A atriz conta diretamente para o espectador uma história, mas, ao mesmo tempo, ?vive? o que conta, encarna os personagens, muitos. A narrativa é recurso que permite, pelo distanciamento provocado, convencer o público da feiura da personagem central, mesmo sem um pingo de maquiagem ou qualquer outro truque como máscaras ou caretas. Sim, porque a mulher do título se destaca das outras de seu tempo pela nada agradável característica de ser extremamente feia, um rosto desses que provocam rejeição, e não só pela quantidade de verrugas, mas por todo o conjunto da obra. Com forte empatia, Inez encarna essa feia e humilde filha primogênita de um pastor de cabras que acaba tendo a honra de ser uma das 700 mulheres do Rei Salomão e, mais que isso, de ser a ?escolhida? para escrever a história de seu povo, o que resultaria num grande livro por ela batizado de Bíblia. Sortuda? Não é bem assim. Rejeitada para o casamento, só por isso acaba aprendendo a ler e escrever, privilégio masculino em geral interdito às mulheres. Há um recurso, esse do autor, fundamental para propiciar a liberdade na mistura entre sagrado e profano, entre realidade e ficção, história e invenção: a personagem é uma mulher contemporânea que descobre, numa terapia de regressão, ter escrito a Bíblia. Ou pelo menos tentado, pois a sua versão não será muito bem aceita. Isso porque ela simplesmente tenta modificar aspectos que considera retrógrados. Por exemplo, no "original", a mulher é culpada pelo fato de o homem ter sido expulso do Paraíso. "Mas para ela a atitude de Eva é ousada, ela tem a coragem de experimentar o novo." Nesse espetáculo, texto e trama de Moacyr Scliar ganham o reforço expressivo de uma partitura de gestos rica em detalhes. Por exemplo, basta uma mão ao ombro como quem segura uma capa, e Inez se transforma no imponente Rei Salomão. Numa outra cena, a forma como ela ?namora? uma pedra arranca gargalhadas. "Mas a ideia é que a ação física não seja uma casca, do físico para fora, mas sim interioridade. Evitamos a graça aleatória na busca do gesto mínimo que diz muito", afirma Inez. O Que Diz O Autor SURPRESA - "Se eu fosse ver A Mulher Que Escreveu a Bíblia como simples espectador, sem saber nada sobre o texto, ainda assim aplaudiria de pé, como fiz na primeira vez, no Rio, e ao revê-lo, aqui em Porto Alegre", afirma o escritor gaúcho Moacyr Scliar, autor do romance homônimo adaptado por Thereza Falcão. "Quando a Inez Viana ligou pedindo os direitos eu cedi como sempre faço se o grupo é sério e nem cheguei a olhar como ficou o texto. Atores e diretores precisam ter liberdade para construir uma obra autônoma. Mas é uma loteria! Jorge Amado dizia: ?Quando vou ver uma obra minha adaptada, esqueço que sou o autor?. Fui ao teatro com esse espírito, mas nesse caso tive surpresa extrema e agradável." Para o escritor, a síntese resultou muito boa, porque o essencial está lá. "Se tivesse que resumir o romance numa única frase diria que é a história de uma mulher que encontra a sua dignidade", diz. E para ele Inez Viana valoriza os dois aspectos mais importantes da história: a dignidade feminina e o humor. A comicidade, intensa no livro e na peça, não era intenção do autor. "Curiosamente, à medida que escrevia, o livro foi se tornando bem-humorado e a personagem ganhando autonomia. Eu passei a admirá-la." Serviço Sesc Avenida Paulista. 70 lug. 80 min. 16 anos. Avenida Paulista, 119, 3179-3700. 6.ª a dom., 20h30. R$ 5/ R$ 20. Até 16/8