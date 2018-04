A mudança de tom DATA ESTELAR Vênus em quadratura com Júpiter; Lua quarto crescente transita por Escorpião. Enquanto isso, aqui na Terra, se nossa humanidade abandonasse as críticas infundadas e as generalizações tolas sobraria inteligência para perceber que as coisas estão mudando, e para melhor. Por todo lado há humanos cheios de espírito e boa vontade que fazem o necessário para servir seus semelhantes, mas com certeza não merecem uma nota de rodapé nos jornais, porque a horda de seres estimulados pela crítica agressiva são os consumidores de notícias e não lhes interessa constatar que há espírito e boa vontade no seio humano. Porém, o número de pessoas de bem cresce diariamente e logo chegará o dia em que se tornará maioria e, pela magia das leis do mercado, provocará a mudança de tom das notícias veiculadas diariamente. Áries >>21-03 a 20-04 Pense grande e criará grandes dificuldades também. Porém, isto será melhor do que pensar de forma mesquinha, porque assim também haverá problemas, só que nunca serão superados, já que o pensamento mesquinho os agigantará. Touro >>21-04 a 20-05 Enquanto a verdade não for a nota dominante dos relacionamentos mais importantes de sua vida, sua alma continuará empurrando problemas para o futuro até chegar o momento em que explodirão todos juntos por obra e graça do mistério da vida. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Afirme constantemente as suas virtudes no lugar de continuamente se queixar de suas fraquezas. Só pela oposição mental a tudo que enfraquece é que você acabará conseguindo estabilizar sua verdadeira força e talento. Câncer >>21-06 a 21-07 A batalha é enorme e a única condição para vencê-la é vestir a armadura da verdade, uma que só o coração puro e elevado pode vestir com garbo. Prepare, aos poucos, o caminho para ser a pessoa mais verdadeira na face da Terra. Leão>> 22-07 a 22-08 Quando você for capaz de agir de forma justa e equânime com todas as pessoas, então nunca mais acontecerão situações injustas com você. Ninguém é vítima entre o céu e a terra, todos somos responsáveis pela construção do destino. Virgem >>23-08 a 22-09 Cada vibração ressoa num coração sensível. Cada pensamento é vibração, cada atitude tomada é vibração, cada palavra dita é vibração. No meio de tanto ruído, como manter a serenidade? Afirmando a Luz em todo pensamento! Libra >>23-09 a 22-10 É insuficiente ter elevadas aspirações e ideais avançados, tudo isso se voltará contra você se não houver a prática que manifeste essa elevação toda. Nunca deixe de experimentar, nunca deixe de praticar tudo que você sabe. Escorpião >>23-10 a 21-11 É desnecessário evocar a irritação, ela já existe em toda alma humana. Importante será apenas saber o que fazer quando ela assomar novamente, exigindo seu sangrento tributo. Será que você se prepara para este momento? Sagitário>> 22-11 a 21-12 A vida não é uma entidade abstrata, mas mesmo assim não se pode vê-la diretamente, é necessário conferi-la através de todos os seus sintomas e manifestações. Você não conhece a vida, mas a pressente através da própria fé. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Nada que for feito sob coerção poderia trazer resultados luminosos, porque atenta contra a própria natureza de nossa humanidade, que deve decidir tudo livremente, sempre livremente. Impor e coagir são métodos muito nefastos. Aquário >>21-01 a 19-02 Coloque sua criatividade em ação, pois só assim as pessoas necessárias aos empreendimentos aparecerão. Ficar esperando por elas será em vão, porque sua presença aquariana é que deve congregá-las através da ação. Peixes >>20-02 a 20-03 A complexidade é enorme, mas você não deve inferiorizar-se por causa disso. Na prática, você conferirá que tudo era muito mais simples do que parecia na teoria. A mente só complica, mas é ela a que deve simplificar também.