A morte vista como traição (e com raiva) por um idoso O Momento Mágico Marcio Ribeiro Leite Record 144 págs., R$ 29 Vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2008, O Momento Mágico apresenta um narrador idoso que, por ser apaixonado pela vida, deseja com todas as forças morrer. O paradoxo se explica: ele não topa ver passivamente a sua degradação física. Sozinho em um apartamento, o personagem se sente traído, incapaz de aceitar a pouca energia que a vida lhe concede. Segundo o crítico literário Alcir Pécora, este romance mostra a velhice "iluminada por uma luz crua, sem anteparos, isenta dos truques da autopiedade". O Momento Mágico nasce da observação, feita pelo médico baiano Marcio Ribeiro Leite - especializado em homeopatia e análise junguiana - sobre casos apresentados por sua profissão.