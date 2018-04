A moda vista como uma produtora de significados É notório que a moda despertou ao longo do tempo o interesse de especialistas: psicólogos, estetas, sociólogos, etc. Neste livro, o filósofo e semiologista francês Roland Barthes (1915-1980) a examina sob um novo ponto de vista. Ao aproveitar material sobre o assunto publicado pela imprensa, Barthes faz uma investigação sobre suas significações. Seu enfoque é principalmente semântico: ele pretende entender o modo pelo qual os seres humanos constroem um sentido tanto com o vestuário como em relação à fala. Para isso, Barthes propôs um novo método. Sistema da Moda transformou-se em um exemplo clássico da aplicação da semiologia a um fenômeno cultural. A tradução é de Ivone C. Benedetti.