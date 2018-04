A moda a 24 quadros por segundo

A mais que provocativa Asia Argento, fazendo ginástica de maiô roxo, meia-calça e salto alto. O máximo do fashion para alguns, o máximo da cafonice para outros. No entanto, a cena não integra nenhuma das travessuras da enfant terrible do atual cinema italiano (Asia é filha do diretor italiano Dario Argento e uma das atrizes mais ousadas de sua geração), mas sim de um dos curtas-metragens conceituais e irônicos que integram a programação do festival You Wear It Well. Este, por sua vez, é uma das atrações mais divertidas do Iguatemi FilmeFashion, que começa hoje e, como o próprio nome deixa claro, investiga a relação do cinema com a moda e, ainda que sem querer (ou não) as fronteiras entre o que é fashion e o que não é. You Wear It Well, festival criado no ano passado em Los Angeles por Diane Pernet e Dino Dinco (que vêm a São Paulo participar de debates com o público), vai fundo na ironia para falar de temas como moda, estilo e beleza em curtas que são divididos por fotógrafos, cineastas, artistas e grandes figuras do mundinho. É prato cheio para quem quer desfilar pelo universo fashion muito além dos clichês. Aliás, ir além dos clichês é o que pretendem os organizadores do FilmeFashion. A jornalista e curadora do evento Alexandra Farah e os produtores Pedro Igor Alcântara e Beto Amaral criaram para esta edição uma mostra histórica que refaz os caminhos da moda pelo cinema brasileiro. São 15 longas que revelam o melhor do figurino nacional. Bonequinha de Seda, deliciosa comédia de Oduvaldo Vianna, foi o primeiro filme brasileiro a explorar o universo da moda, isso já em 1936. O clássico Os Cafajestes, de Ruy Guerra, trazia o máximo da moda dos anos 60 para a tela grande em 1962. Sem contar o vigoroso e colorido Madame Satã, de Karim Ainouz, que prova por linhas tortas que o chavão ''''moda é atitude'''' é mais que verdadeiro. E como não poderia faltar, neste ano também ocorre a 2ª Mostra Competitiva FilmeFashion, que premia as recentes produções nacionais que mais fizeram bonito nas telas, sejam elas o cinema em longas e curtas-metragens; a TV em vídeos publicitários, clipes. Sem contar um prêmio para o melhor documentário e para o melhor filme fashion de bolso. É cinema prêt-à-porter no melhor estilo. E o mundinho também pensa e reflete, não? Nada mais fora de moda do que o velho preconceito que o universo fashion é só consumo descartável. Por isso, o FilmeFashion traz uma rodada de debates com figurinistas, atores, diretores, jornalistas, palestras que falam da relação da moda com as novíssimas mídias, exposição de fotos e figurinos. Nesta última categoria, não perca a retrospectiva completa dos filmes de Bruce Weber, o fotógrafo de moda que não liga para moda. Weber já clicou figuras que vão de Cauã Raymond a Nelson Mandela, passando por Chet Baker (que é tema do documentário Let''''s Get Lost, dirigido por Weber). O fotógrafo conversa com o público ao vivo direto de Nova York. Iguatemi FilmeFashion. Espaço Iguatemi (9.º andar) e Cinemark Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Shopping Iguatemi, 3815-8713. Horários variados. R$ 16 a R$ 21 (grátis no Espaço Iguatemi). Até 30/8