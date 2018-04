A mística do sete A SÉTIMA CORDA: Apelidado de Tute, Arthur de Souza Nascimento (1886-1957) foi um dos grandes acompanhantes do choro. Ele é o introdutor do violão 7 cordas, que enriqueceu as possibilidades de execução. O bandolinista Luperce Miranda chamava-o de "pé de boi", por dar segurança aos solistas. Assim nasceu o 7 cordas, fundamental para a harmonia do choro e do samba. Com a atuação de cerca de seis décadas de Horondino José da Silva, o Dino 7 Cordas (foto), desenvolveram-se a linguagem e a mística do instrumento. Por 20 anos, ele tocou o 6 cordas. Acrescentou a sétima após Tute parar, criou a linguagem dos contrapontos e explorou a região grave do instrumento: a baixaria. O 7 cordas ganhou independência com Raphael Rabello - além de acompanhante certeiro, elaborou um trabalho solista. Rogério Caetano segue esse caminho. E cita como atuais virtuoses Yamandu Costa, Edmilson Capelupi, Paulão 7 Cordas, Valdir Silva, Fernando César, Luizinho 7 Cordas e Zé Barbeiro. Yamandu define o 7 cordas como um "violão orquestral, que não se toca à toa".