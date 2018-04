A miséria é um invento Data Estelar: Sol e Mercúrio em conjunção; a Lua será Vazia das 5h04 às 11h41, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra temos em nossa humanidade uma espécie capaz de brandir o poder dos desejos e, com esse, criar mundos e fundos, mas temos também nesta espécie nossa a ignorância. Em nome dela saímos por aí literalmente brincando com fogo, inventando o que depois nos atormentará e fustigará. Nossa humanidade, por exemplo, inventou a miséria. É fácil fazer a aritmética da natureza e perceber que a miséria não existe por si mesma nem como resultado lógico da evolução. A miséria é a bofetada constante na face altiva de nossa espécie, a prova de sermos presunçosos demais ao mesmo tempo de administrarmos de forma desleixada o poder que brandimos. Felizmente, depois de milênios de sofrimento autoinfligido, parece que começamos a despertar. ÁRIES 21-3 a 20-4 Muitos erros são cometidos pela mera repetição de atitudes que deram certo em outras épocas. Você não seguiria a mesma lei que regia na era das cavernas, não é mesmo? Tudo muda, inclusive as tradições, para que tudo melhore também. TOURO 21-4 a 20-5 É urgente que você compreenda o valor da tensão e da dor, não para transformar-se numa pessoa masoquista, mas para detectar em que áreas da vida há espírito lutando para manifestar-se e encontrando resistência. Por isso, a dor. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Relativismos e imperfeições fazem parte de seu repertório, alvo de todo tipo de críticas da parte de muita gente. Porém, o que elas não consideram é que por trás dessas condições reside a perspectiva de aprimoramento. CÂNCER 21-6 a 21-7 Nunca será suficiente insistir na importância de conquistar o medo, mas talvez você não tenha pensado em algo interessante. O medo mascara o próprio poder de superá-lo, porque indica os assuntos que você pode e deve conquistar. LEÃO 22-7 a 22-8 Que dúvida poderia haver a respeito de que o melhor caminho para se atingir felicidade é o que inclua o espírito? Qualquer dúvida que houver a es-se respeito é, no fundo, uma decisão tomada para que a felicidade não aconteça. VIRGEM 23-8 a 22-9 O coração reconhece a vitória ainda nos momentos mais difíceis da batalha, nos quais tudo parece perdido. Porém, como saber se a voz da vitória é a verdadeira do coração ou a falsa da presunção? Eis a questão, eis a questão! LIBRA 23-9 a 22-10 Você não precisa estender-se demais no medo do ataque das pessoas vis. Esse medo é apenas a primeira reação, que é legítima, mas estender-se nele seria fruto de uma decisão sua apenas. Para que tomar essa decisão? ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Se você prestar a devida atenção, não apenas perceberá o barulho ensurdecedor das forças trevosas, mas também o ressoar ardente e glorioso do espírito. Por isso, além do medo há exaltação. Você decide com qual ficar. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Certamente, seu coração conhece tudo o que é necessário para mudar a situação e, por isso, sabe bem que a saída não é fácil. Esperar que as condições se dessem por si sós seria ficar esperando passivamente pela tormenta. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Nada livra uma alma traidora de ser ela mesma traída. Essa lei inexorável é sempre desconsiderada na hora de ser tentador cometer pequenas ou grandes traições. Nada de compensador resulta de qualquer traição. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A vulnerabilidade do coração humano reside na presunção de ser possível existir sem cooperação mútua. Por isso, combata todo pensamento que tente conduzir seus passos para longe da atividade grupal e comunitária. PEIXES 20-2 a 20-3 Conseguir falar dos assuntos que entusiasmam você não quer dizer que sua alma esteja pronta para a prática. Tenha cuidado para não confundir o conhecimento com a plena realização daquilo que se conhece. O caminho é longo.