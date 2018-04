A migração DATA ESTELAR Marte e Urano em sextil; Lua atinge a fase Cheia no signo de Capricórnio. Aqui na Terra é propício nossa humanidade dar fim à brutalidade, pois não há mais nada que interesse nessa dimensão. Nós não precisamos mais experimentar a dor física para consolidar a consciência de nossa individualidade, nós evoluímos o suficiente para concentrar a atenção no mundo virtual, que tem regras diferentes. O excesso de sexualidade, a supervalorização do conforto, da aparência e da alimentação são desvios de conduta, pois nossos corpos físicos não precisam mais tanta atenção. Está tudo preparado para migrar nossa consciência a um mundo mais abrangente, que nos liberta da lei da gravidade, que nos permite viajar sem limites e sem necessidade de passaporte. Esse é o mundo mental, o mundo da telepatia e da comunidade humana sem fronteiras. Áries >>21-03 a 20-04 Comungue com tudo que for refinado em sua essência, mas não pense que algo assim reside naquilo que é luxuoso. As flores e seus aromas são profundamente refinados e a natureza as oferece graciosa e gratuitamente. Touro >>21-04 a 20-05 As coisas tornaram-se diferentes do planejado, mas, apesar de isso significar reveses, por trás desses acenam outras possibilidades que continuariam inimagináveis se tudo tivesse corrido de acordo com o tudo aquilo que foi planejado. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Aja com cautela e atenção, observando as tentações estendidas em seu caminho para que você negligencie seus compromissos e cometa pequenas traições. Não há traição que seja pequena, todas produzem calamidades. Câncer >>21-06 a 21-07 Resolver os assuntos que azucrinam não depende das circunstâncias, mas de vontade. A boa vontade promoverá o necessário para ir além das limitações. A má vontade acirrará os conflitos e endurecerá as limitações. Leão>> 22-07 a 22-08 De todas as formas possíveis e através dos relacionamentos vai surgindo a perspectiva de haver algo em comum, apesar das diferenças. Nesse aspecto em comum reside o tesouro que até aqui foi buscado nas diferenças. Virgem >>23-08 a 22-09 As pessoas dizem que buscam evidências para acreditar em algo superior. Porém, dizem isso tendo à sua frente tudo que buscam. Não há pior cego daquele que decidiu não ver. Não se pode obrigar ninguém a acreditar. Libra >>23-09 a 22-10 Neste momento, existe mais vida à disposição e se não se tomarem atitudes condizentes com o fato, esta vida provocará irritação e muito mau humor. Ajude esta vida a circular ajudando as pessoas que estiverem necessitadas. Escorpião >>23-10 a 21-11 Nada há no passado que possa superar o que o futuro trará. Será melhor que você se desapegue o quanto antes das memórias, porque desta forma você terá mais energia e boa disposição para aceitar os desafios atuais. Sagitário>> 22-11 a 21-12 O alívio não advirá da completa falta de atividade, você terá de encontrar a paz que busca no meio do frenesi cotidiano, lembrando que este acontece apenas porque você o desejou e, também, porque sua natureza o necessita. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Quando as palavras não vierem diretamente do seu coração, melhor silenciá-las, porque se voltarão contra você, produzindo muitos conflitos desnecessários. Observe os sinais, estes informarão a hora de falar e a de calar. Aquário >>21-01 a 19-02 Nem todos os ataques precisam ser respondidos à altura, inclusive porque ao responder você acabaria diminuindo-se ao nível de quem atacar. Nesse momento, o melhor a fazer é tornar-se indiferente a tudo que acontece. Peixes >>20-02 a 20-03 O medo engendra a feiura, nada que provenha do medo traria resultados harmoniosos ou qualquer tipo de ajuda. Por isso, dê um passo além de todas as apreensões e temores, pois são todas armadilhas inquietantes.