Sofía Olascoaga fecha equipe de curadores da 32.ª Bienal de São Paulo

A mexicana Sofía Olascoaga, do Museo Universitario de Arte Contemporáneo (Unam) da Cidade do México, vai integrar a equipe curatorial da 32.ª Bienal de São Paulo de 2016. Especializada na relação entre arte e educação, Sofía Olascoaga vai se juntar ao alemão Jochen Volz, curador-geral da edição, e ao time de cocuradores já formado pela crítica brasileira Júlia Rebouças, a artista e historiadora sul-africana Gabi Ngcobo, de Joanesburgo, e pelo escritor e historiador dinamarquês Lars Bang Larsen, que vive em Copenhague.

A 32.ª Bienal de São Paulo já está marcada para ocorrer entre 10 de setembro e 11 de dezembro de 2016 no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, no Parque do Ibirapuera, como anunciado esta semana. Em coletiva de imprensa realizada em fevereiro, o curador Jochen Volz afirmou que o título provisório da 32.ª Bienal de São Paulo seria Medidas da Incerteza. Além de ter a equipe curatorial inteiramente determinada, a edição do evento terá sua expografia criada pelo arquiteto Alvaro Razuk.