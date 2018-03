A mesma verdade, dois resultados Data estelar: Sol e Júpiter em oposição, Mercúrio e Saturno em conjunção; a Lua míngua em Gêmeos. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade tem num certo esquecimento sua maior esperança, mas também o terror que a afoga em pesadelos. Nossa humanidade esquece que a Vida é maior do que suas ambições pessoais. Essa simples afirmação da verdade é o terror dos personagens que se acostumaram e convencer-se de que o mundo dependia de suas presenças e que nada de bom aconteceria sem eles ou elas. Para esses personagens, o momento da verdade é destruição, pó e olvido, porque assim mesmo o determinaram suas patéticas atitudes. Porém, a mesma verdade, para os humanos que amam a humanidade e a justiça e, com muito esforço, fazem o possível para deixarem atrás de si algo que faça a diferença, para eles e elas essa verdade descortina um panorama belo, inteligente e vibrante para o futuro. ÁRIES 21-3 a 20-4 Empreender é preciso, porque a alma pousa seus olhos no futuro. O que haveria de errado nisso? Absolutamente nada! Melhor errar por continuar apostando no futuro do que errar por agarrar-se a conquistas passadas. TOURO 21-4 a 20-5 As coisas mudaram mais rapidamente do que a capacidade humana de entender o que acontecia. A esta altura do jogo, o conceito de vitória, por exemplo, não é mais apenas vencer os adversários, mas beneficiá-los também. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Certos assuntos atingem a conclusão, mas não vai pensando que isso resolve tudo, porque a conclusão será, ao mesmo tempo, a deixa que o destino dará para que você inicie um novo ciclo de realizações. A vida continua. CÂNCER 21-6 a 21-7 Por que desanimar? O grau de dificuldade das negociações atuais é proporcional à recompensa que acena por trás das aparentes adversidades. Seria impossível trilhar um grande caminho sem a ocorrência de muita pressão. LEÃO 22-7 a 22-8 A confiança não é fácil de praticar, porque requer coragem. No geral, a desconfiança parece ser prudente, mas na prática é ela a que produz todas as distorções que supostamente se buscaria evitar mediante a desconfiança. VIRGEM 23-8 a 22-9 Perder bons relacionamentos por não dar o braço a torcer é uma forma de autodestruição. Ainda que seus argumentos pareçam invencíveis, só o fato de produzirem a perda de bons relacionamentos os torna de duvidosa reputação. LIBRA 23-9 a 22-10 Encontrar gente que se entusiasme para compartilhar o sucesso alheio é tarefa fácil. Difícil, mas compensador, é encontrar as pessoas dispostas e fazer a parte que lhes toque na dura empreitada do sucesso verdadeiro. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Ainda que seu passado seja cheio de formidáveis conquistas, se você não se descolar dele tudo ficará preso nas memórias, perdendo-se com isso a possibilidade de continuar crescendo e prosperando. Adeus ao passado! SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Estimule a negociação, mantenha a bola em movimento, a conclusão só será definitiva quando todas as partes envolvidas assim o decidirem, nem um minuto antes disso. Por enquanto, seria melhor manter a negociação. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Quando chegar o momento de os recursos escassearem, terá chegado, também, a hora de ir em busca de pessoas que se juntem a você na empreitada. Isso não será um ponto vulnerável, pois congregar gente será sempre o melhor. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Ninguém se adapta bem ao equilíbrio, porque há muito tempo a educação nega essa possibilidade, incentivando a competição e motivando as pessoas para que suas vitórias sejam produto da derrota de seus semelhantes. PEIXES 20-2 a 20-3 A vida oferece lindas cores e belos sentimentos para que a alma se encha de alegria. Isso, que parece sonho, facilmente se converte em decepção quando não se faz o necessário para que tudo se transforme em prática.