A mentira Data estelar: Vênus e Marte em trígono com Saturno; a Lua Nova será Vazia das 9h21 às 14h13, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra a mentira tem pernas curtas e sombras longas e para uma espécie como a nossa, sofisticada e racional, é uma demonstração de irracionalidade. Só mente quem for capaz de imaginar, porém, mente quem se ilude com a perspectiva de que pela mentira poderia safar-se de uma situação constrangedora. Contudo, a mentira nada mais é do que protelar o constrangimento e torná-lo maior ainda, pois, como bola de neve a mentira só aumenta com o passar do tempo. É só dar o primeiro passo nesse caminho que logo este se torna irrevogável, só pode haver começo, mas não se pode voltar atrás. A mentira é uma sombra longa que roda o planeta inteiro e quando não se espera mais por ela, eis que surge furtiva, do lado de trás. ÁRIES 21-3 a 20-4 Os planos elabora dos de forma magistral na mente hão de ter mais dificuldades práticas para serem realizados. A imagem parece a de tentar fazer passar camelos pelo buraco da agulha. Algo possível, mas bem difícil. TOURO 21-4 a 20-5 No que depender das circunstâncias, tudo é contrário à realização de seus desejos. Porém, que poderia ser maior e mais forte do que a própria vontade? Esta é a única circunstância que conta num caso desses. GÊMEOS 21-5 a 20-6 No barulho íntimo de seus próprios pensamentos, vários planos são colocados em marcha tendo em vista uma ordem maior e melhor para tudo. Porém, na hora de comunicar seus planos, as coisas adquirem outra conotação. Por quê? CÂNCER 21-6 a 21-7 Nada do que você pensar terá o distanciamento desejado. Ou seja, sempre haverá emoção envolvida em todos os seus pensamentos. Esse distanciamento pretendido não passa de ilusão, a qual seria melhor descartar sumariamente. LEÃO 22-7 a 22-8 Você não precisa acumular mais recursos ou esperar para sentir uma dose maior de segurança antes de atrever-se a se deixar levar pelo espírito de aventura. É necessário dar passos mais ousados se quiser colher resultados melhores. VIRGEM 23-8 a 22-9 Conheça bem o que você pretende realizar, pense no dia seguinte à realização, preveja os resultados de tudo que você pretende colocar em prática. Tenha em mente que a teoria é sempre uma e a prática, outra diferente. LIBRA 23-9 a 22-10 Um susto atrás do outro faz com que a mente comece a especular perspectivas ainda mais assustadoras. Calma! Deixe o tempo correr e lavar a mente, porque você comprovará na prática que nada do que assustava acaba acontecendo. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Acordos e negociações verdadeiramente difíceis, com cara de impossíveis, poderão ser levados adiante com relativo sucesso. Neste caso, sua alma é sua pior inimiga, porque carrega consigo emoções não condizentes com a perspectiva. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Só o trabalho salva! No que depender das pessoas, nada será facilitado ou aliviado, mas complicado sistematicamente. Nada disso renega o sagrado destino humano, que é relacionar-se, mas que complica, isso sim! Complica bastante! CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Tudo é adverso para a realização do que você deseja, mas vai valer a pena insistir, desde que você preserve tudo no caminho da clareza, sinceridade e maior verdade possível, sem que isso fira nem melindre ninguém. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Sentir a alma presa por causa de limitações é uma sensação das mais realistas possíveis, a qual, bem administrada, pode conduzir à verdadeira liberdade. É propício refletir a respeito dessas limitações e constrangimentos. PEIXES 20-2 a 20-3 Elaborar planos e estratégias é um exercício mental que não leva em conta a emoção colocada em movimento na hora de levar tudo à prática. Na prática, a teoria se mostra diferente, porque é a emoção que comanda o jogo.