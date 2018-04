Enquanto isso, aqui na Terra a coordenação dos afazeres humanos com as esferas superiores outorga a melhor possibilidade de desenvolvimento. Porém, essa coordenação não pode ser acessada enquanto se finge que os mundos visível e invisível não têm nenhuma conexão, inclusive preferindo-se afirmar que seria melhor esquecer logo essa patranha de espiritualidade, já que há tantas coisas mais importantes para se atender. Assim vai nossa humanidade amarrando e limitando seu desenvolvimento, produzindo a escalada do crime, da desagregação familiar, da descrença da juventude e a perigosa tendência a equilibrar tudo isso com perversões. Lá, onde nossa humanidade cética pensa que não há nada se entoam os hinos à Mãe do Mundo.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Os milagres acontecem só às pessoas que cumprem o devido esforço para atingir seus propósitos. Milagres também acontecem às pessoas folgadas, mas elas nunca os conseguem perceber porque olham para outro lado.

TOURO 21-4 a 20-5

Permita que o espírito de aventura marque o ritmo desta parte do caminho. Dê férias aos dilemas, guarde-os naquela gaveta da mente onde vão parar as perguntas que não encontram respostas plausíveis e, assim, siga em frente.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Enquanto você preservar uma boa disposição para com os afazeres e pessoas e, também, empenhar todos os seus esforços para manter a bola em jogo, então as chances de as bênçãos inspiradas acontecerem aumentarão.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Você não precisa verdadeiramente de nada novo, o que você precisa é fazer uso de tudo o que já foi obtido. Muitas coisas você comprou que ainda não sabe usar direito. Comece por aí, desfrute os seus tesouros.

LEÃO 22-7 a 22-8

Quando você souber direito o tipo de acontecimento que você representa entre o céu e a

Terra, então se tornará independente de horóscopos, porque conhecerá as circunstâncias que sua própria presença mobiliza.

VIRGEM 23-8 a 22-9

As pessoas esperam que da sua boca saiam palavras sábias e prudentes, mas neste momento sua alma não está com essa boa vontade toda. Por isso, melhor será retirar-se ao silêncio e deixar as pessoas falando sozinhas.

LIBRA 23-9 a 22-10

Tudo vai ficar verdadeiramente bem só quando sua alma puder se livrar do peso das informações que não pode compartilhar com ninguém, dado que alguns relacionamentos ficaram condicionados ao ocultamento das mesmas.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Muitas são as distrações e poucas as circunstâncias que proveriam firmeza para continuar em frente com os assuntos verdadeiramente importantes. Agora a bola está com você e será necessário tocá-la para frente.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Cumpra seus afazeres e compromissos, pois ainda que muitos desses você não tenha a menor vontade de encarar, se tomar a atitude de fugir a coisa vai ficar mais complicada. Melhor seguir o caminho da responsabilidade.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

De dores antigas emerge a compreensão que as torna nulas, transformando-as em soluções, inclusive. Tudo tem dentro de si alguma razão oculta, mas às vezes tão oculta que só depois de muito tempo se torna clara e libertadora.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

As pessoas andam nervosas e não conseguem enxergar um palmo além do seu nervosismo e, por isso, cometem abusos de forma inadvertida, como o de pretender arrancar à força o que lhes é oferecido espontaneamente.

PEIXES 20-2 a 20-3

Agora vai! Certos assuntos empacaram por tempo demais, mas tenha certeza de que, agora vai! E vai justamente porque as condições estão dadas e as pessoas necessárias entraram em rota de colisão. Ninguém vai se perder.